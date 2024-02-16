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انطلاق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بالجزائر في دورى أبطال أفريقيا

2/16/2024 2:30:52 PM
(MENAFN- Youm7) انطلقت مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بإستاد 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ويُدير المباراة ، طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل أويكوندا ومعه الثنائي موتوييمانا وموجابا.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وموديست.

فيما يجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : رامي ربيعة ومحمود كهربا ورضا سليم وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وكريم فؤاد وكريم الدبيس.

أما الفريق الجزائري فيلعب المباراة ، بتشكيل ضم ، كلاً من :
أليكسيس جيندوز، حسين بن عيادة ، شعيب قداد ، معاد حداد
، يوسف لعواقي ، عبد الرؤوف بن غيث ، حسين سامي
، أكرم بوراس، عبد الرحمن مزيان ، ليونيل وامبا ومحمد بلخير

ويجلس على مقاعد البدلاء ، كلاً من : رضوان معاشو - زين الدين بوتمان - محمد بكير - جالو لامين - مامادو ساماكي - مختار بلكثير - عدلان قديورة
ومحمد عزي.

ويدخل
الأهلي
، مباراة الليلة مُتربعاً على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بنفس الرصيد.

وأصطحب مارسيل
كولر مدرب الأهلي في رحلة الجزائر لخوض مباراة الليلة ، 22 لاعباً ، هم : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".يدخل
الأهلي
، مباراة الليلة مُتربعاً على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بنفس الرصيد.

ويغيب 11 لاعباً عن الأهلي الليلة ، هم : وسام أبو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح
ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو ديانج للإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.









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