فريدة عثمان تتأهل إلى نهائى سباق 50 متر فراشة يبطولة العالم للسباحة

(MENAFN
- Youm7) تأهلت فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة ، إلى نهائي منافسات 50 متر فراشة في بطولة العالم للأعاب المائية المقاة في قطر خلال الفترة الحالية.
وحققت فريدة عثمان زمن 25.80 ثانية، لتحسم المركز الثالث في نصف النهائي، وتتأهل إلى نهائي بطولة العالم في سباق 50 متر فراشة (سباق غير أولمبي)،
وكانت ودعت فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر للسباحة منافسات سباق 100 متر فراشة، بطولة للألعاب المائية المقامة في قطر خلال الفترة الحالية.
وجائت فريدة عثمان في 15 من أصل 16 متسابق، تم تقسيمهم على مجموعتين في نصف النهائي الأول والثاني.
وسجلت فريدة عثمان زمن قدره 59.12 في نصف النهائي الثاني، وبفارق وصل إلى قرابة الثلاثة ثواني كاملة عن صاحبة المركز الأول في السباق اللاعبة الألمانية أنجيلا كولر التي حققت زمن 56.11 ثانية في البطولة لتتصدر المنافسة.
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