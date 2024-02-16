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فريدة عثمان تتأهل إلى نهائى سباق 50 متر فراشة يبطولة العالم للسباحة

2/16/2024 2:30:51 PM
(MENAFN- Youm7) تأهلت فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة ، إلى نهائي منافسات 50 متر فراشة في بطولة العالم للأعاب المائية المقاة في قطر خلال الفترة الحالية.





وحققت فريدة عثمان زمن 25.80 ثانية، لتحسم المركز الثالث في نصف النهائي، وتتأهل إلى نهائي بطولة العالم في سباق 50 متر فراشة (سباق غير أولمبي)،



وكانت ودعت فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر للسباحة منافسات سباق 100 متر فراشة، بطولة للألعاب المائية المقامة في قطر خلال الفترة الحالية.



وجائت فريدة عثمان في 15 من أصل 16 متسابق، تم تقسيمهم على مجموعتين في نصف النهائي الأول والثاني.



وسجلت فريدة عثمان زمن قدره 59.12 في نصف النهائي الثاني، وبفارق وصل إلى قرابة الثلاثة ثواني كاملة عن صاحبة المركز الأول في السباق اللاعبة الألمانية أنجيلا كولر التي حققت زمن 56.11 ثانية في البطولة لتتصدر المنافسة.














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