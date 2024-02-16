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تأهل أحمد المراغي وجنى محمود لنهائيات كأس العالم للجمباز الفني

2/16/2024 2:30:51 PM
(MENAFN- Youm7)


تأهل أحمد المراغي لاعب المنتخب الوطني للجمباز إلى نهائي منافسات جهاز العقلة، ببطولة كأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 70 دولة.



واحتل المراغي المركز الخامس في تصفيات جهاز العقلة بمجموع نقاط 14.070 نقطة، ليحجز لنفسه مكانا ضمن أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم.



وفي منافسات جهاز الحركات الأرضية تأهلت جنى محمود لاعبة منتخب مصر إلى الدور النهائي
بعد أن قدمت أداء مميز في مرحلة التصفيات.



واحتلت جنى محمود المركز السادس في تصفيات جهاز الحركات الأرضية بمجموع نقاط 12.630، لتحجز لنفسها أيضا مكانا وسط أفضل 8 لاعبات على مستوى العالم.



ويشارك فى نسخة هذا العام من البطولة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.



وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.



ويخوض منتخب مصر للجمباز البطولة بقائمة مكونة من



فني آنسات:



نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.



والجهاز الفني :



كابتن زكريا محي الدين المدير الفني وكابتن عمر حسن

وكابتن رضوي الجوهري





فني رجال:



علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي.



والجهاز الفني للرجال:



الدكتور جمال مطر المدير الفني والخبير الاوكراني يفجيني كوزن وكابتن عرفات محمود وكابتن شريف جودت وكابتن محمد عبد الروؤف وكابتن احمد عبدالرحيم وكابتن مصطفي عمر












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