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تأهل 10 مصريين لثمن نهائى بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

2/16/2024 2:30:51 PM
(MENAFN- Youm7)
صعد 10 لاعبين من لاعبي المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لثمن نهائي منافسات الفردي ببطولة أفريقيا والمقامة بصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.



حيث تأهل 5 سيدات وهن: "هنا طارق زاهر - كوثر محمد ربيع - رحمة العدوي - ضحى هاني - جنا هشام"، كما صعد 5 رجال وهم: "أحمد صلاح - كريم محمود عزت - محمد مصطفى كامل - أدهم حاتم - عبد الرحمن عبد الحكيم".



حيث صعدت هنا زاهر بعد فوزها على بطلة موريشيوس "لورنا بودها" بنتيجة 2-0، فيما تمكنت كوثر ربيع من التغلب على لاعبة الكاميرون "ميكا افيدي" بنفس النتيجة، كما فازت رحمة العدوي على الكاميرونية أيضا "زي اكومبا" بثنائية نظيفة، أما ضحى هاني فتغلبت على لاعبة أوغندا "تريسي نالوزا" بنتيجة 2-0، وأخيرا كان فوز جنا هشام على الكاميرونية "خان دياك" بنفس النتيجة أيضا، فيما ودعت نور يسري أمام بطلة أوغندا "جلادياس مبابازي" بنتيجة 1-2.



وعلى صعيد منافسات الرجال، فاز أحمد صلاح على الجزائري "محمد عبد العزيز اوتشيفون" بنتيجة 2-1، كما انتصر كريم محمود عزت على النيجيري "الحاج أليو" بنفس النتيجة، أما أدهم حاتم ففاز على الزامبي "موانسا رودريك" بثنائية نظيفة، وبنفس النتيجة تغلب محمد مصطفى كامل على الزامبي "تشونجو مولينجا"، وأخيرا تمكن عبد الرحمن عبد الحكيم من الفوز على الزامبي "مارفين شيسيلا" بعد إصابة الأخير وانسحابه من اللقاء.



وتقام الآن منافسات الزوجي سواء زوجي الرجال أو السيدات أو الزوجي المختلط.



وتشهد البطولة القارية مشاركة 11 دولة هم: "مصر - الجزائر – نيجيريا – موريشيوس – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية – جنوب أفريقيا – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي".



وتأتي أهمية هذه البطولة حيث إنها من آخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة لاسيما أن الفائز بلقب الفردي أو الزوجي يحصل على ما يقارب ال 4000 نقطة في سباق التصنيف العالمي المؤهل بدورة للألعاب الأولمبية.












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