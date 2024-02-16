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وزير الخارجية الكويتي يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروربي لمنطقة الخليج

2/16/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ميونخ (ألمانيا) - 16 - 2 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو اليوم الجمعة على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.(النهاية)

ن م ع / ط أ ب




MENAFN16022024000071011013ID1107862511

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