الوكالة الوطنية للاعلام: مقتل 3 من (حركة أمل) و3 من المقاومة بقصف ومواجهات مع الاحتلال جنوبي لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 16 - 2 (كونا) -– قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الجمعة إن ثلاثة عناصر من (حركة أمل) وثلاثة آخرين من "المقاومة" قتلوا في قصف ومواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي بمناطق وبلدات جنوبي لبنان.
وأضافت الوكالة أن (حركة أمل) التي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري نعت في بيان أصدرته ثلاثة من عناصرها قتلوا في غارة شنتها طائرة تابعة لجيش الاحتلال فجر اليوم على منطقة (القنطرة) جنوبي لبنان.
وأوردت الوكالة بيانا آخر أصدرته "المقاومة" نعت فيه ثلاثة من عناصرها قتلوا في مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وذكرت أن طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات متتالية على بلدات (ياطر وبيت ليف القنطرة ودير سريان- الطيب ومحيط (وادي السلوقي) وبلدة (قبريخا).
وأشارت إلى أن جنود جيش الاحتلال أطلقوا رشقات رشاشة غزيرة من مستوطنة (المطلة) في فلسطين (المحتلة) باتجاه أحياء بلدة (كفركلا) الحدودية.
وقالت الوكالة إن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف أطراف بلدات (عيتا الشعب ومجدلزون وطيرحرفا).
من جهة أخرى نقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات أصدرتها "المقاومة" قالت فيها إن عناصرها استهدفوا موقع (المالكية) التابع لجيش الاحتلال وموقعي (رويسات العلم) و(زبدين) في مزارع (شبعا) اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.
وأضافت أن "المقاومة" استهدفت انتشارا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة (دوفيف) بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات مباشرة كما استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال تتمركز في موقع (راميا) بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
ك ب ش / م م ج
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