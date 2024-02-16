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الوكالة الوطنية للاعلام: مقتل 3 من (حركة أمل) و3 من المقاومة بقصف ومواجهات مع الاحتلال جنوبي لبنان

2/16/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 16 - 2 (كونا) -– قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الجمعة إن ثلاثة عناصر من (حركة أمل) وثلاثة آخرين من "المقاومة" قتلوا في قصف ومواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي بمناطق وبلدات جنوبي لبنان.
وأضافت الوكالة أن (حركة أمل) التي يترأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري نعت في بيان أصدرته ثلاثة من عناصرها قتلوا في غارة شنتها طائرة تابعة لجيش الاحتلال فجر اليوم على منطقة (القنطرة) جنوبي لبنان.
وأوردت الوكالة بيانا آخر أصدرته "المقاومة" نعت فيه ثلاثة من عناصرها قتلوا في مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وذكرت أن طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات متتالية على بلدات (ياطر وبيت ليف القنطرة ودير سريان- الطيب ومحيط (وادي السلوقي) وبلدة (قبريخا).
وأشارت إلى أن جنود جيش الاحتلال أطلقوا رشقات رشاشة غزيرة من مستوطنة (المطلة) في فلسطين (المحتلة) باتجاه أحياء بلدة (كفركلا) الحدودية.
وقالت الوكالة إن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف أطراف بلدات (عيتا الشعب ومجدلزون وطيرحرفا).
من جهة أخرى نقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات أصدرتها "المقاومة" قالت فيها إن عناصرها استهدفوا ‏موقع (المالكية) التابع لجيش الاحتلال وموقعي (رويسات العلم) و(زبدين) في مزارع (شبعا) اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.
وأضافت أن "المقاومة" استهدفت انتشارا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة (دوفيف) بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات مباشرة كما استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال تتمركز في ‏موقع (راميا) بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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