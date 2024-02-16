وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة: ترجمة التوجيهات السامية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 2 (كونا) -- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح على ترجمة التوجيهات السامية والحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببذل كافة الجهود ومواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات العسكرية في البلاد ووضع مصلحة الوطن وحفظ أمنه واستقراره فوق كل مصلحة.
وقال الشيخ فهد اليوسف وفق بيان صحفي لرئاسة الاركان العامة للجيش خلال ترؤسه مساء اليوم الجمعة بمقر وزارة الدفاع اجتماعا ضم كبار القيادات بوزارتي الدفاع والداخلية ان المؤسسة العسكرية يقع على عاتقها اليوم مسؤوليات كبيرة ومهام جسيمة تتطلب الالتزام بالتعليمات والجدية والحزم بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز.
وأوضح أن تطوير قدرات وإمكانيات القطاعات العسكرية في البلاد يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف "ونحن بدورنا سوف نعمل بعون الله تعالى ضمن توجيهات وتعليمات سموهما من خلال المتابعة الدائمة والمستمرة للجهود التي تبذل والقرارات التي تتخذ مع الأخذ بعين الاعتبار تسخير جميع الإمكانيات وتذليل مختلف العقبات في سبيل تحقيق الرؤية والأهداف المرجوة".(النهاية)
ع ح ك / ط أ ب
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