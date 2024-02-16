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وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة: ترجمة التوجيهات السامية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء

2/16/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 2 (كونا) -- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح على ترجمة التوجيهات السامية والحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببذل كافة الجهود ومواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات العسكرية في البلاد ووضع مصلحة الوطن وحفظ أمنه واستقراره فوق كل مصلحة.
وقال الشيخ فهد اليوسف وفق بيان صحفي لرئاسة الاركان العامة للجيش خلال ترؤسه مساء اليوم الجمعة بمقر وزارة الدفاع اجتماعا ضم كبار القيادات بوزارتي الدفاع والداخلية ان المؤسسة العسكرية يقع على عاتقها اليوم مسؤوليات كبيرة ومهام جسيمة تتطلب الالتزام بالتعليمات والجدية والحزم بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز.
وأوضح أن تطوير قدرات وإمكانيات القطاعات العسكرية في البلاد يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف "ونحن بدورنا سوف نعمل بعون الله تعالى ضمن توجيهات وتعليمات سموهما من خلال المتابعة الدائمة والمستمرة للجهود التي تبذل والقرارات التي تتخذ مع الأخذ بعين الاعتبار تسخير جميع الإمكانيات وتذليل مختلف العقبات في سبيل تحقيق الرؤية والأهداف المرجوة".(النهاية)

ع ح ك / ط أ ب




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