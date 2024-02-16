العاهل البحريني يبحث مع الرئيس الإماراتي العلاقات الوثيقة التاريخية بين البلدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 2 (كونا) -- بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد اليوم الجمعة العلاقات الوثيقة التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بناء) إن جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة قيامه بزيارة أخوية للمملكة.
وقام العاهل البحريني والرئيس الإماراتي بزيارة إلى قيادة الحرس الملكي حيث سجل الشيخ محمد بن زايد كلمة في سجل كبار الزوار قال فيها "سعدت اليوم بزيارة قيادة الحرس الملكي صرح مهم ضمن مؤسسات البحرين الوطنية بما يمثله من رمز لقوة دفاع البحرين وما قدمته من أدوار في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي".
وأعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادته بزيارة الحرس الملكي وتقديره لكافة رجاله البواسل وما يتميزون به من احترافية وكفاءة عالية وتمنياته لهم بدوام التوفيق والعزة.
كما أثنى على القدرات القتالية والمستوى المتطور الذي وصلت إليه قوة دفاع البحرين بقيادة العاهل البحريني سائلا المولى عز وجل أن يحفظ البلدين وشعبيهما الشقيقين ويديم عليهم الخير والازدهار والتقدم.
ومن جانبه أشاد الملك البحريني بأواصر العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات وما تشهده مسارات التعاون الأخوي والتنسيق المثمر والعمل المشترك الوطيد من تميز في جميع المجالات بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين.
واعرب عن تقديره لما يبذله مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي من جهود مثمرة للارتقاء بالقدرات القتالية التي يتميز بها الحرس الملكي معبرا عن شكره لجميع منتسبي الحرس الملكي البواسل على ما يقومون به من واجبات وطنية سامية بكفاءة عالية وروح معنوية رفيعة متكاتفين يدا واحدة مع إخوانهم الشجعان من أسلحة قوة دفاع البحرين.
وقدم مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هدية تذكارية للشيخ محمد بن زايد بمناسبة هذه الزيارة.
وأقام الملك حمد بن عيسى مأدبة غداء تكريما للشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له حضرها ولي العهد البحريني وكبار المسؤولين. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
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