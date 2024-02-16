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العاهل البحريني يبحث مع الرئيس الإماراتي العلاقات الوثيقة التاريخية بين البلدين

2/16/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 2 (كونا) -- بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد اليوم الجمعة العلاقات الوثيقة التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بناء) إن جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة قيامه بزيارة أخوية للمملكة.
وقام العاهل البحريني والرئيس الإماراتي بزيارة إلى قيادة الحرس الملكي حيث سجل الشيخ محمد بن زايد كلمة في سجل كبار الزوار قال فيها "سعدت اليوم بزيارة قيادة الحرس الملكي صرح مهم ضمن مؤسسات البحرين الوطنية بما يمثله من رمز لقوة دفاع البحرين وما قدمته من أدوار في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي".
وأعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادته بزيارة الحرس الملكي وتقديره لكافة رجاله البواسل وما يتميزون به من احترافية وكفاءة عالية وتمنياته لهم بدوام التوفيق والعزة.
كما أثنى على القدرات القتالية والمستوى المتطور الذي وصلت إليه قوة دفاع البحرين بقيادة العاهل البحريني سائلا المولى عز وجل أن يحفظ البلدين وشعبيهما الشقيقين ويديم عليهم الخير والازدهار والتقدم.
ومن جانبه أشاد الملك البحريني بأواصر العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات وما تشهده مسارات التعاون الأخوي والتنسيق المثمر والعمل المشترك الوطيد من تميز في جميع المجالات بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين.
واعرب عن تقديره لما يبذله مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي من جهود مثمرة للارتقاء بالقدرات القتالية التي يتميز بها الحرس الملكي معبرا عن شكره لجميع منتسبي الحرس الملكي البواسل على ما يقومون به من واجبات وطنية سامية بكفاءة عالية وروح معنوية رفيعة متكاتفين يدا واحدة مع إخوانهم الشجعان من أسلحة قوة دفاع البحرين.
وقدم مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هدية تذكارية للشيخ محمد بن زايد بمناسبة هذه الزيارة.
وأقام الملك حمد بن عيسى مأدبة غداء تكريما للشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له حضرها ولي العهد البحريني وكبار المسؤولين. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص




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