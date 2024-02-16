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الأمين العام للأمم المتحدة يحذر الكيان المحتل من عواقب مهاجمة (رفح) الفلسطينية

2/16/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 16 - 2 (كونا) -- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة الكيان الإسرائيلي المحتل من عواقب شن هجوم بري على محافظة (رفح) في أقصى جنوب قطاع غزة.
وقال غوتيريش في كلمة خلال الدورة ال 60 من (مؤتمر ميونيخ للأمن) إن "محافظة (رفح) التي يعيش فيه حوالي 3ر1 مليون مواطن فلسطيني هي الآن "في قلب" العمليات الإنسانية التي تحاول الأمم المتحدة القيام بها في قطاع غزة".
وأكد أن أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في جنوب القطاع سيكون لها عواقب وخيمة بعيدة المدى على القطاع وسكانه.
واعتبر غوتيريش أن أي هجوم شامل على المحافظة سيكون "مدمرا للمدنيين الفلسطينيين الذين يصارعون الموت الآن وبالفعل".
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في (رفح) مساء الأحد الماضي ما تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.
جاء ذلك بعد تهديد الكيان الاسرائيلي المحتل بقرب توسيع عدوانه على قطاع غزة وشن هجوم بري محتمل على مدينة (رفح) التي تشكل ملاذا أخيرا للنازحين من الحرب.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 120 يوما مخلفا 28775 شهيدا و68552 مصابا وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

ع ن ج / م م ج




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