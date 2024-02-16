الأمين العام للأمم المتحدة يحذر الكيان المحتل من عواقب مهاجمة (رفح) الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 16 - 2 (كونا) -- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة الكيان الإسرائيلي المحتل من عواقب شن هجوم بري على محافظة (رفح) في أقصى جنوب قطاع غزة.
وقال غوتيريش في كلمة خلال الدورة ال 60 من (مؤتمر ميونيخ للأمن) إن "محافظة (رفح) التي يعيش فيه حوالي 3ر1 مليون مواطن فلسطيني هي الآن "في قلب" العمليات الإنسانية التي تحاول الأمم المتحدة القيام بها في قطاع غزة".
وأكد أن أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في جنوب القطاع سيكون لها عواقب وخيمة بعيدة المدى على القطاع وسكانه.
واعتبر غوتيريش أن أي هجوم شامل على المحافظة سيكون "مدمرا للمدنيين الفلسطينيين الذين يصارعون الموت الآن وبالفعل".
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في (رفح) مساء الأحد الماضي ما تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.
جاء ذلك بعد تهديد الكيان الاسرائيلي المحتل بقرب توسيع عدوانه على قطاع غزة وشن هجوم بري محتمل على مدينة (رفح) التي تشكل ملاذا أخيرا للنازحين من الحرب.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 120 يوما مخلفا 28775 شهيدا و68552 مصابا وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)
ع ن ج / م م ج
MENAFN16022024000071011013ID1107862506
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.