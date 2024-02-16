أمين عام مجلس التعاون يجري عدة لقاءات خلال الدورة ال60 لمؤتمر ميونيخ للأمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 16 - 2 (كونا) -- أجرى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة عدة لقاءات على هامش مشاركته في أعمال الدورة ال60 لمؤتمر ميونيخ للأمن.
وقال مجلس التعاون في بيان على موقعه الالكتروني إن أمينه العام استهل هذه اللقاءات ببحث سبل تعزيز التعاون بين ألمانيا ودول المجلس وذلك مع وزير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين.
وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ونقل عن البديوي قوله عقب اللقاء إن الجانبين أكدا أهمية المضي قدما في تعزيز العلاقات الخليجية - الألمانية وتوسيع آفاق جديدة للتعاون المشترك استنادا إلى الأسس الراسخة والتاريخية للعلاقات بين الطرفين.
وشملت اللقاءات إجراء مباحثات مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر حيث أكد البديوي ضرورة بذل المجتمع الدولي كافة الجهود لإنهاء الأزمة في قطاع غزة معربا عن دعم دول المجلس لكافة الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وخلال اللقاء تم مناقشة الوضع المأساوي في قطاع غزة حيث أشار البديوي إلى أهمية قيام الشركاء وحلفاء الكيان الاسرائيلي المحتل بالضغط عليه من أجل وقف عملياته العسكرية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة واحترام كل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة.
والتقى البديوي مع وزير الخارجية والشؤون الداخلية لدى فرسان مالطا ريكاردو باتيرنو الذي يشارك في أعمال المؤتمر الأمني وقدم له شرحا للجهود المتعددة التي يضطلع بها مجلس التعاون على كافة الأصعدة بالإضافة إلى إبراز الشراكات المتعددة التي يرتبط بها اقليميا ودوليا.
وذكر المسؤول الخليجي بأن الجانبين اتفقا على أن هناك العديد من اللقاءات والاستحقاقات في العلاقات الخليجية - الأوروبية والتي سيتم عقدها في عام 2024 ومن شأنها أن تسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
كما التقى البديوي مع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والأمنية في حلف شمالي الأطلسي (ناتو) السفير بوريس روج وناقش معه العديد من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها التباحث حول تواصل الحوار بين الامانة العامة لمجلس التعاون وسكرتارية حلف الناتو بما يعكس التزام الطرفين بتعزيز جسور الحوار والتعاون بكفاءة عالية.
واجتمع البديوي مع نائبة مساعد الرئيس ومستشار الأمن القومي الأمريكي للتقنيات السيبرانية والناشئة آن نويبرجر حيث أكد لها أن تطوير العمل والتعاون مع الدول والمنظمات في مجال الأمن السيبراني يحظى بأولوية لدى دول مجلس التعاون.
وتم خلال اللقاء مناقشة وتبادل الرؤى والتعاون في مجال الأمن السيبراني وسبل دعم وتطوير العمل المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال.
كما تم استعراض سير أعمال لقاءات مجموعات العمل الخليجية - الأمريكية المشتركة المتخصصة في الأمن السيبراني والتي أقرت في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر 2023.
وانطلقت في مدينة (ميونيخ) جنوبي ألمانيا اليوم الجمعة أعمال الدورة ال60 لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم ويشارك فيه في هذا العام أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة ووزير دفاع وخارجية ومنظمات المجتمع المدني. (النهاية)
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