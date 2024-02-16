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أمين عام مجلس التعاون يجري عدة لقاءات خلال الدورة ال60 لمؤتمر ميونيخ للأمن

2/16/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 16 - 2 (كونا) -- أجرى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة عدة لقاءات على هامش مشاركته في أعمال الدورة ال60 لمؤتمر ميونيخ للأمن.
وقال مجلس التعاون في بيان على موقعه الالكتروني إن أمينه العام استهل هذه اللقاءات ببحث سبل تعزيز التعاون بين ألمانيا ودول المجلس وذلك مع وزير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين.
وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ونقل عن البديوي قوله عقب اللقاء إن الجانبين أكدا أهمية المضي قدما في تعزيز العلاقات الخليجية - الألمانية وتوسيع آفاق جديدة للتعاون المشترك استنادا إلى الأسس الراسخة والتاريخية للعلاقات بين الطرفين.
وشملت اللقاءات إجراء مباحثات مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر حيث أكد البديوي ضرورة بذل المجتمع الدولي كافة الجهود لإنهاء الأزمة في قطاع غزة معربا عن دعم دول المجلس لكافة الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وخلال اللقاء تم مناقشة الوضع المأساوي في قطاع غزة حيث أشار البديوي إلى أهمية قيام الشركاء وحلفاء الكيان الاسرائيلي المحتل بالضغط عليه من أجل وقف عملياته العسكرية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة واحترام كل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة.
والتقى البديوي مع وزير الخارجية والشؤون الداخلية لدى فرسان مالطا ريكاردو باتيرنو الذي يشارك في أعمال المؤتمر الأمني وقدم له شرحا للجهود المتعددة التي يضطلع بها مجلس التعاون على كافة الأصعدة بالإضافة إلى إبراز الشراكات المتعددة التي يرتبط بها اقليميا ودوليا.
وذكر المسؤول الخليجي بأن الجانبين اتفقا على أن هناك العديد من اللقاءات والاستحقاقات في العلاقات الخليجية - الأوروبية والتي سيتم عقدها في عام 2024 ومن شأنها أن تسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
كما التقى البديوي مع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والأمنية في حلف شمالي الأطلسي (ناتو) السفير بوريس روج وناقش معه العديد من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها التباحث حول تواصل الحوار بين الامانة العامة لمجلس التعاون وسكرتارية حلف الناتو بما يعكس التزام الطرفين بتعزيز جسور الحوار والتعاون بكفاءة عالية.
واجتمع البديوي مع نائبة مساعد الرئيس ومستشار الأمن القومي الأمريكي للتقنيات السيبرانية والناشئة آن نويبرجر حيث أكد لها أن تطوير العمل والتعاون مع الدول والمنظمات في مجال الأمن السيبراني يحظى بأولوية لدى دول مجلس التعاون.
وتم خلال اللقاء مناقشة وتبادل الرؤى والتعاون في مجال الأمن السيبراني وسبل دعم وتطوير العمل المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال.
كما تم استعراض سير أعمال لقاءات مجموعات العمل الخليجية - الأمريكية المشتركة المتخصصة في الأمن السيبراني والتي أقرت في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر 2023.
وانطلقت في مدينة (ميونيخ) جنوبي ألمانيا اليوم الجمعة أعمال الدورة ال60 لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم ويشارك فيه في هذا العام أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة ووزير دفاع وخارجية ومنظمات المجتمع المدني. (النهاية)

ع ن ج / ر ج




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