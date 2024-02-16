وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة أن تظهر إرادة لبنانية واضحة لحل أزمة الفراغ الرئاسي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 2 (كونا)-- أكد وزير الخارجية المصري اليوم الجمعة "ضرورة أن تظهر إرادة لبنانية واضحة لحل أزمة الفراغ الرئاسي" وأن القاهرة لا تدخر جهدا في اتصالاتها على المستوى الثنائي أو عبر تنسيقها مع الدول أعضاء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان من أجل حلحلة الأزمة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده شكري مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على هامش اجتماعات (مؤتمر ميونيخ للأمن).
وأعرب شكري عن دعم مصر الكامل لجهود رئيس الحكومة اللبنانية في التعامل مع المرحلة الحالية التي يمر بها لبنان مع التقدير الكبير لمساعيه التي يبذلها لتقليل تبعات الفراغ الرئاسي على المؤسسات اللبنانية مشددا على أن بلاده لا تتدخل في طرح أسماء بعينها للرئاسة.
وأكد حرص القاهرة على استمرار التعاون مع رئيس الوزراء اللبناني لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والعمل من أجل منع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
وشدد على دعم مصر التام لسلامة واستقرار لبنان وسيادته على أراضيه في مواجهة أية انتهاكات مشيرا الى أن مصر تؤكد في كافة اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة قلقها البالغ من مخاطر اتساع رقعة الصراع الدائر في قطاع غزة بما يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
وأفاد البيان بأن ميقاتي أعرب عن تقدير لبنان البالغ للدعم المصري في تلك الظروف الدقيقة وما تقوم به مصر من دور محوري على كافة المستويات من أجل إيجاد السبل الناجعة لمساعدة الجانب اللبناني حيال كافة ما يواجهه من تحديات سواء على صعيد أزمة الفراغ الرئاسي أو فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار ميقاتي إلى مخاطر التداعيات الخاصة باتساع دائرة الحرب بما يعرض أمن وسلامة لبنان وكذا المنطقة كلها للدخول في مرحلة من عدم الاستقرار.
وأكد ضرورة العمل المشترك من أجل سرعة التوصل إلى حل لأزمة الرئاسة وكذا ضمان عدم الانجرار إلى فتح جبهة حرب جديدة في لبنان.
وقال ميقاتي "نعول على الدور المصري المساند للبنان بما يحقق الصالح الوطني اللبناني ويحفظ أمنه وفي الوقت ذاته حقوقه ومقدراته". (النهاية)
ا س م / م م ج
MENAFN16022024000071011013ID1107862504
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.