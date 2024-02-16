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وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة أن تظهر إرادة لبنانية واضحة لحل أزمة الفراغ الرئاسي

2/16/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 2 (كونا)-- أكد وزير الخارجية المصري اليوم الجمعة "ضرورة أن تظهر إرادة لبنانية واضحة لحل أزمة الفراغ الرئاسي" وأن القاهرة لا تدخر جهدا في اتصالاتها على المستوى الثنائي أو عبر تنسيقها مع الدول أعضاء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان من أجل حلحلة الأزمة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده شكري مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على هامش اجتماعات (مؤتمر ميونيخ للأمن).
وأعرب شكري عن دعم مصر الكامل لجهود رئيس الحكومة اللبنانية في التعامل مع المرحلة الحالية التي يمر بها لبنان مع التقدير الكبير لمساعيه التي يبذلها لتقليل تبعات الفراغ الرئاسي على المؤسسات اللبنانية مشددا على أن بلاده لا تتدخل في طرح أسماء بعينها للرئاسة.
وأكد حرص القاهرة على استمرار التعاون مع رئيس الوزراء اللبناني لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والعمل من أجل منع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
وشدد على دعم مصر التام لسلامة واستقرار لبنان وسيادته على أراضيه في مواجهة أية انتهاكات مشيرا الى أن مصر تؤكد في كافة اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة قلقها البالغ من مخاطر اتساع رقعة الصراع الدائر في قطاع غزة بما يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
وأفاد البيان بأن ميقاتي أعرب عن تقدير لبنان البالغ للدعم المصري في تلك الظروف الدقيقة وما تقوم به مصر من دور محوري على كافة المستويات من أجل إيجاد السبل الناجعة لمساعدة الجانب اللبناني حيال كافة ما يواجهه من تحديات سواء على صعيد أزمة الفراغ الرئاسي أو فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار ميقاتي إلى مخاطر التداعيات الخاصة باتساع دائرة الحرب بما يعرض أمن وسلامة لبنان وكذا المنطقة كلها للدخول في مرحلة من عدم الاستقرار.
وأكد ضرورة العمل المشترك من أجل سرعة التوصل إلى حل لأزمة الرئاسة وكذا ضمان عدم الانجرار إلى فتح جبهة حرب جديدة في لبنان.
وقال ميقاتي "نعول على الدور المصري المساند للبنان بما يحقق الصالح الوطني اللبناني ويحفظ أمنه وفي الوقت ذاته حقوقه ومقدراته". (النهاية)

ا س م / م م ج




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