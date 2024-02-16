الولايات المتحدة تحاكم أحد مواطنيها بتهم تتعلق بتقديم الدعم المادي ل(داعش)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الإدعاء العام في مدينة (مينيابوليس) بولاية (مينيسوتا) الأمريكية وجه اليوم الجمعة عددا من التهم إلى مواطن أمريكي تتعلق بتقديم الدعم المادي لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقالت الوزارة في بيان إن عرفة حسين عبدي (41 عاما) انضم إلى مقاتلي (داعش) في الصومال عام 2015 وهدد بمهاجمة مدينة (نيويورك) باسم موضحة أنه "اعتقل مؤخرا في الخارج ونقل إلى الولايات المتحدة أمس (الخميس)".
وكشف الوزارة أن عبدي وجهت له مجموعة من التهم بينها "التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية خاضعة للعقوبات وتقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية خاضعة للعقوبات والتآمر لتلقي تدريب عسكري من منظمة إرهابية أجنبية خاضعة للعقوبات" مشيرة إلى أنه يواجه السجن 55 عاما عن جميع التهم الموجهة إليه.
وذكرت أن المتهم "انتقل من مينيسوتا إلى الصومال عام 2015 وبمجرد وصوله انضم إلى مجموعة من مقاتلي (داعش) في معسكر تدريب تابع لهم في منطقة (بونتلاند) في الصومال وخلال الفترة التي قضاها مع المجموعة كان عبدي يحمل بانتظام بندقية هجومية من طراز (ايه كي - 47) ويتلقى تدريبا على كيفية استخدامها".
وأضافت "بالإضافة إلى ذلك عمل عبدي في الجناح الإعلامي التابع لتنظيم (داعش) حيث قام بتصوير لقطات لتوزيعها من قبل إحدى وسائل الإعلام الموالية لداعش".
وتابعت الوزارة أن المتهم "هدد بمهاجمة المدنيين في مدينة (نيويورك) وشجع الآخرين على تنفيذ مثل هذه الهجمات". (النهاية)
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