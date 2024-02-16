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الولايات المتحدة تحاكم أحد مواطنيها بتهم تتعلق بتقديم الدعم المادي ل(داعش)

2/16/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الإدعاء العام في مدينة (مينيابوليس) بولاية (مينيسوتا) الأمريكية وجه اليوم الجمعة عددا من التهم إلى مواطن أمريكي تتعلق بتقديم الدعم المادي لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقالت الوزارة في بيان إن عرفة حسين عبدي (41 عاما) انضم إلى مقاتلي (داعش) في الصومال عام 2015 وهدد بمهاجمة مدينة (نيويورك) باسم موضحة أنه "اعتقل مؤخرا في الخارج ونقل إلى الولايات المتحدة أمس (الخميس)".
وكشف الوزارة أن عبدي وجهت له مجموعة من التهم بينها "التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية خاضعة للعقوبات وتقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية خاضعة للعقوبات والتآمر لتلقي تدريب عسكري من منظمة إرهابية أجنبية خاضعة للعقوبات" مشيرة إلى أنه يواجه السجن 55 عاما عن جميع التهم الموجهة إليه.
وذكرت أن المتهم "انتقل من مينيسوتا إلى الصومال عام 2015 وبمجرد وصوله انضم إلى مجموعة من مقاتلي (داعش) في معسكر تدريب تابع لهم في منطقة (بونتلاند) في الصومال وخلال الفترة التي قضاها مع المجموعة كان عبدي يحمل بانتظام بندقية هجومية من طراز (ايه كي - 47) ويتلقى تدريبا على كيفية استخدامها".
وأضافت "بالإضافة إلى ذلك عمل عبدي في الجناح الإعلامي التابع لتنظيم (داعش) حيث قام بتصوير لقطات لتوزيعها من قبل إحدى وسائل الإعلام الموالية لداعش".
وتابعت الوزارة أن المتهم "هدد بمهاجمة المدنيين في مدينة (نيويورك) وشجع الآخرين على تنفيذ مثل هذه الهجمات". (النهاية)

ع س ج / م م ج




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