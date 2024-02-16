السادة المشتركون وقراء النشرة على الموقع الالكتروني

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سياسة/كويت/المانيا/عمان
وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره العماني
ميونخ (ألمانيا) - 16 - 2 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي اليوم الجمعة على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16الى 18 الجاري.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات والأصعدة.
وناقش اللقاء أيضا عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها إلى جانب كيفية تعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما تم بحث مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.(النهاية)
ن م ع / ط أ ب
MENAFN16022024000071011013ID1107862502
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