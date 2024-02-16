السادة المشتركون وقراء النشرة على الموقع الالكتروني

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2/16/2024 2:30:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إليكم إعادة لخبرنا (وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره العماني) لتصحيح اسم الوزير العماني في الفقرة الاولى
وشكرا

سياسة/كويت/المانيا/عمان
وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره العماني

ميونخ (ألمانيا) - 16 - 2 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي اليوم الجمعة على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16الى 18 الجاري.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات والأصعدة.
وناقش اللقاء أيضا عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها إلى جانب كيفية تعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما تم بحث مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.(النهاية)

ن م ع / ط أ ب




MENAFN16022024000071011013ID1107862502

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