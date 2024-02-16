المنتخب الوطني لكرة السلة يخسر في اولى مبارياته بالبطولة الرباعية

عمان 16 شباط (بترا)- خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره البحريني، بافتتاح مشواره في البطولة الرباعية الودية والمقامه في قطر. وخسر المنتخب في اللقاء الذي أقيم على صالة لوسيل بـ82 نقطة مقابل 73. وسيلتقي المنتخب بنظيره القطري، غدًا السبت، على الصالة ذاتها. --(بترا) ض ع/م د/ح أ 16/02/2024 22:12:06

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