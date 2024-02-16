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مؤشر الأسهم الأوروبي عند أعلى مستوى جديد في عامين

2/16/2024 2:30:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعد جلستين إيجابيتين أعادتا المؤشر الأوروبي نحو أعلى مستوياته القياسية الأخيرة، محققاً مكاسب أسبوعية.
وأنهى مؤشر ستوكس 600 التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.64 بالمئة مع صعود المؤشرات الرئيسية ومعظم القطاعات التي بقيت في المنطقة الخضراء.
وقادت أسهم التعدين المكاسب يوم الجمعة، مرتفعة أكثر من 2.5 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الإقتصادية.
وأنهت الأسهم الأوروبية أسبوعاً حافلاً بالبيانات بشكل إيجابي، حيث أدت تحديثات الأرباح الممتازة والآمال بتخفيض وشيك لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.
وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 1.5 بالمئة، مغلقاً عند مستوى 7,711.71 نقطة، ليلمس أعلى مستوياته خلال خمسة أسابيع بعد أن جاءت مبيعات التجزئة البريطانية أقوى من المتوقع.
كما أنهى مؤشر داكس الألماني جلسة نهاية تعاملات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.63 بالمئة، ليغلق عند مستوى 17,117.44 نقطة.
وأنهى مؤشر كاك الفرنسي التعاملات مرتفعا بنسبة 0.32 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7,768.18 نقطة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
16/02/2024 21:36:35

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