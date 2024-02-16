وزير الصحة يستقبل نظيريه العراقي والعُماني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- استقبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الجمعة، وزير الصحة بجمهورية العراق الدكتور صالح الحسناوي ووزير الصحة بسلطنة عُمان الدكتور هلال السبتي اللذين يزوران المملكة للمشاركة باجتماعات الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وكان في استقبال الضيفين أيضاً في مطار الملكة علياء الدولي كل من أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وأمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عمر الرواس والسفير العُماني لدى المملكة الشيخ فهد العجيلي والقائم بأعمال السفارة العراقية منيف علي حسين.

--(بترا)

ع د/م د/ح أ

16/02/2024 21:35:21