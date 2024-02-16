وزير الصحة يستقبل نظيريه العراقي والعُماني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 شباط (بترا)- استقبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الجمعة، وزير الصحة بجمهورية العراق الدكتور صالح الحسناوي ووزير الصحة بسلطنة عُمان الدكتور هلال السبتي اللذين يزوران المملكة للمشاركة باجتماعات الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.
وكان في استقبال الضيفين أيضاً في مطار الملكة علياء الدولي كل من أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وأمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عمر الرواس والسفير العُماني لدى المملكة الشيخ فهد العجيلي والقائم بأعمال السفارة العراقية منيف علي حسين.
--(بترا)
ع د/م د/ح أ
16/02/2024 21:35:21
MENAFN16022024000117011021ID1107862492
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.