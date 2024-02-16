جلسات حوارية ودورات تدريبية للشباب في محافظة إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 16 شباط(بترا)- نظم مركز شباب بيت راس التابع لمديرية شباب إربد ورشة حول الحد من ظاهرة الجرائم الإلكترونية، وذلك بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز ضمن الفئة العمرية من (12-16 عاما).

خلال الورشة تحدث المدرب محمود درباس عن مفهوم الجرائم الإلكترونية وأنواعها ومنها المرئي والمسموع والمقروء، مبينا خصائص وعقوبات كل منها.

وأشار إلى أن الهدف من عقد هذه الورشة هو الحد من الجرائم الإلكترونية، وتوعية المشاركين من فئة الشباب بمدى خطورتها على الفرد والمجتمع، وكيفية التعامل السليم معها.

من جهة أخرى، نفذ مركز شباب حرثا ورشة عمل حول تقنيات الرصد الجوي وتنبؤات الطقس، وذلك بحضور (20) شابا، ضمن الفئة العمرية من (15-17) عاما.

خلال الورشة تحدث المدرب قيس الدقامسة عن مفهوم الرصد الجوي والتنبؤات الجوية، وعن درجات الحرارة وكيفية التنبؤ بها، وعن الأجهزة المستخدمة في رصد حالة الطقس، ومنها أجهزة الأقمار الصناعية، إضافة للحديث عن فوائد رصد حالة الطقس ومعرفة الجوانب الإقتصادية لمعرفة حالة الطقس اليومية.

--(بترا)

ع ع/م د/ح أ

16/02/2024 21:27:33