جلسات حوارية ودورات تدريبية للشباب في محافظة إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 16 شباط(بترا)- نظم مركز شباب بيت راس التابع لمديرية شباب إربد ورشة حول الحد من ظاهرة الجرائم الإلكترونية، وذلك بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز ضمن الفئة العمرية من (12-16 عاما).
خلال الورشة تحدث المدرب محمود درباس عن مفهوم الجرائم الإلكترونية وأنواعها ومنها المرئي والمسموع والمقروء، مبينا خصائص وعقوبات كل منها.
وأشار إلى أن الهدف من عقد هذه الورشة هو الحد من الجرائم الإلكترونية، وتوعية المشاركين من فئة الشباب بمدى خطورتها على الفرد والمجتمع، وكيفية التعامل السليم معها.
من جهة أخرى، نفذ مركز شباب حرثا ورشة عمل حول تقنيات الرصد الجوي وتنبؤات الطقس، وذلك بحضور (20) شابا، ضمن الفئة العمرية من (15-17) عاما.
خلال الورشة تحدث المدرب قيس الدقامسة عن مفهوم الرصد الجوي والتنبؤات الجوية، وعن درجات الحرارة وكيفية التنبؤ بها، وعن الأجهزة المستخدمة في رصد حالة الطقس، ومنها أجهزة الأقمار الصناعية، إضافة للحديث عن فوائد رصد حالة الطقس ومعرفة الجوانب الإقتصادية لمعرفة حالة الطقس اليومية.
--(بترا)
ع ع/م د/ح أ
16/02/2024 21:27:33
MENAFN16022024000117011021ID1107862491
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