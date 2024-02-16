إصدار جدول لمباريات في مرحلة إياب دوري المحترفين لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم، جدول المباريات للأسابيع الثلاثة الأولى من مرحلة إياب الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.

وتنطلق مباريات الأسبوع الـ12 يوم السبت 24 شباط الحالي ويمتد حتى الاثنين 26 من الشهر ذاته، فيما ينطلق الأسبوع الـ13 يوم الجمعة 1 آذار، ويسمتر حتى 3 منه، على أن يكون الأسبوع الـ14، خلال الفترة من 7 وحتى 9 آذار المقبل.

وسيصدر الاتحاد جدول مباريات الأسابيع المتبقية من دوري المحترفين وكأس الأردن- CFI تباعاً، بعد خوض المنتخب الوطني لمنافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا خلال الفترة 18 – 26 آذار المقبل، بالإضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني تحت سن 23 عاما، في بطولة غرب آسيا والتي تقام بالفترة نفسها في السعودية.

وكان الاتحاد، حدد فترة التسجيل الثانية لتبدأ اعتبارا من يوم الخميس 22 شباط، ولغاية يوم الأربعاء 6 آذار.

وكان الحسين إربد، أنهى مرحلة الذهاب متصدرا ترتيب الدوري بـ28 نقطة يليه الوحدات ثانيا بـ23 نقطة والفيصلي ثالثا بـ20 نقطة.

--(بترا)

ض ع/م د/ح أ

16/02/2024 21:16:32