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الأغذية العالمي يطالب بضمانات أمنية لإنهاء المجاعة في غزة

2/16/2024 2:30:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- طالبت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، اليوم الجمعة، بـضمانات أمنية لإدخال إمدادات غذائية لإنهاء المجاعة، التي تهدد 2.2 مليون شخص بقطاع غزة.
وأضافت ماكين، في منشور على حساب البرنامج الأممي عبر منصة إكس: "لدينا إمدادات غذائية تنتظر على حدود غزة، وسنكون قادرين على توسيع العمل لإطعام 2.2 مليون شخص في أنحاء القطاع".
وأكدت المسؤولة الأممية أن "برنامج الأغذية العالمي قادر على إنهاء المجاعة بغزة، التي تهدد 2.2 مليون شخص، لكننا نطالب بضمانات أمنية وإمكانية وصول مستدامة لتقديم الخدمات بأمان".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
16/02/2024 21:06:50

MENAFN16022024000117011021ID1107862487

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