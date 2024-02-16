روسيا تبقي سعر الفائدة السنوي عند مستوى 16%

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 16 شباط (بترا)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا، جراء استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة في البلاد.

وقال في بيان صحفي: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 16% سنويا، لا يزال الطلب المحلي يفوق بشكل كبير قدرات زيادة إنتاج السلع والخدمات، لذلك من السابق لأوانه خفض سعر الفائدة، سيواصل بنك روسيا العمل على تعزيز تباطؤ التضخم".

--(بترا)

س ح/م د/ح أ

16/02/2024 20:59:44