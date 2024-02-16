روسيا تبقي سعر الفائدة السنوي عند مستوى 16%

روسيا تبقي سعر الفائدة السنوي عند مستوى 16%
التاريخ
2/16/2024 2:30:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 16 شباط (بترا)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا، جراء استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة في البلاد.
وقال في بيان صحفي: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 16% سنويا، لا يزال الطلب المحلي يفوق بشكل كبير قدرات زيادة إنتاج السلع والخدمات، لذلك من السابق لأوانه خفض سعر الفائدة، سيواصل بنك روسيا العمل على تعزيز تباطؤ التضخم".
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
16/02/2024 20:59:44
MENAFN16022024000117011021ID1107862486
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