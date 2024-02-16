الاحتفال بتخريج الفوج "13 من طلبة جامعة جدارا

MENAFN - Jordan News Agency)



إربد 16 شباط (بترا)- خرّجت جامعة جدارا الفوج الثالث عشر من طلبتها للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي2023 /2024، وذلك في صالة الأرينا في حرم الجامعة، مساء اليوم الجمعة، برعاية النائب خالد أبو حسان.

خلال الحفل الذي حضره رئيس هيئة المديرين/ المدير العام الدكتور شكري المراشدة، ورئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، ونائب رئيس الجامعة الدكتور إيمان البشيتي وعمداء الكليات والأساتذة والخريجون وذووهم، ألقى أبو حسان كلمة أشاد فيها بطلبة الجامعة، قائلًا: "لقد عودنا خريجو جامعة جدارا على الإبداع والريادة والتميز، حيث تولي هيئة المديرين ورئاسة الجامعة جل الاهتمام لتطوير برامجها وتخصصاتها، بما يتواءم مع احتياجات العصر وسوق العمل، فتحية اعتزاز لجامعة جدارا عنوان التميز".

كما حيا أبو حسان صمود الأهل في غزة العزة وأكد على موقف الأردن الثابت والقوي الذي يقوده جلالة الملك بقوة، لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب البربرية على غزة ورفض التهجير، مبينا أن لا سلام من دون سلامة الفلسطينيين والحل العادل لقضية فلسطين وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبه، رحب رئيس الجامعة الزبون براعي الحفل وأولياء الأمور، وبارك للخريجين وذويهم تخرجهم من الجامعة، ورفع لمقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أجمل عبارات التهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وعيد ميلاد جلالته، واليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.

كما استذكر الزبون الدور القيادي لجلالة الملك في دعمه لصمود أهلنا في غزة هاشم والضفة الغربية وحمايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وفي نهاية الحفل، سلم الدكتور المراشده، النائب أبوحسان، درع الجامعة تكريما وتقديرا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز، كما قام أبو حسان بتوزيع الشهادات على الخريجين، وتكريم أوائل الطلبة.

(بترا)

ع ع/م د/ ح أ

16/02/2024 20:58:56