الاحتفال بتخريج الفوج "13 من طلبة جامعة جدارا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 16 شباط (بترا)- خرّجت جامعة جدارا الفوج الثالث عشر من طلبتها للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي2023 /2024، وذلك في صالة الأرينا في حرم الجامعة، مساء اليوم الجمعة، برعاية النائب خالد أبو حسان.
خلال الحفل الذي حضره رئيس هيئة المديرين/ المدير العام الدكتور شكري المراشدة، ورئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، ونائب رئيس الجامعة الدكتور إيمان البشيتي وعمداء الكليات والأساتذة والخريجون وذووهم، ألقى أبو حسان كلمة أشاد فيها بطلبة الجامعة، قائلًا: "لقد عودنا خريجو جامعة جدارا على الإبداع والريادة والتميز، حيث تولي هيئة المديرين ورئاسة الجامعة جل الاهتمام لتطوير برامجها وتخصصاتها، بما يتواءم مع احتياجات العصر وسوق العمل، فتحية اعتزاز لجامعة جدارا عنوان التميز".
كما حيا أبو حسان صمود الأهل في غزة العزة وأكد على موقف الأردن الثابت والقوي الذي يقوده جلالة الملك بقوة، لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب البربرية على غزة ورفض التهجير، مبينا أن لا سلام من دون سلامة الفلسطينيين والحل العادل لقضية فلسطين وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
من جانبه، رحب رئيس الجامعة الزبون براعي الحفل وأولياء الأمور، وبارك للخريجين وذويهم تخرجهم من الجامعة، ورفع لمقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أجمل عبارات التهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وعيد ميلاد جلالته، واليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.
كما استذكر الزبون الدور القيادي لجلالة الملك في دعمه لصمود أهلنا في غزة هاشم والضفة الغربية وحمايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وفي نهاية الحفل، سلم الدكتور المراشده، النائب أبوحسان، درع الجامعة تكريما وتقديرا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز، كما قام أبو حسان بتوزيع الشهادات على الخريجين، وتكريم أوائل الطلبة.
(بترا)
ع ع/م د/ ح أ
16/02/2024 20:58:56
MENAFN16022024000117011021ID1107862485
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