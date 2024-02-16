وسائل إعلام عالمية: جهد مكثف للأردن لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- واصلت وسائل إعلام عالمية وعربية تسليط الضوء على الدور المحوري للأردن بإحلال السلام في المنطقة، في ضوء الجولة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني واستهلها بلقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. وشملت كذلك عددًا من العواصم الأوروبية.

وتناولت هذه الوسائل تصريحات جلالة الملك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ضل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وما يخلفه من كارثة إنسانية لأهالي القطاع المحاصر، والتهديد الإسرائيلي بشن عملية عسكرية في رفح.

ونقلت في تغطيتها للمباحثات التي أجراها جلالة الملك مع الرئيس الامريكي وما عقبها من تصريحات لجلالته، ولقاءاته مع عدد من الساسة الأمريكيين، تركيز جلالة الملك بشكل أساسي على ضرورة وضع حد للحرب في غزة ووقف إطلاق النار، والدفع نحو إيحاد أفق سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق حل الدولتين.

صحيفة "ذا واشنطن إندبندنت"، قالت إن لقاء جلالة الملك مع الرئيس بايدن، تضمن تحذيرا جديا أطلقه الملك من خطر استمرار الحرب في غزة، وانتقال تبعاتها إلى عموم المنطقة، مشيرة إلى الموقف الأردني الثابت منذ بدء الحرب والداعي إلى حل سياسي في المنطقة بعيدا عن الحلول الأمنية التي لن تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك، تركز على استثمار علاقات الأردن مع الدول المؤثرة في العالم، لتغيير المواقف تجاه ما يجري من حرب مدمرة في غزة، والعودة الى المفاوضات لإنهاء دوامة العنف.

و قالت قناة "الحرة" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إن جلالة الملك تحدث عن الدور القيادي الأمريكي وضرورة التدخل لإنهاء الحرب وإرساء السلام في المنطقة والدفع نحو التهدئة.

وأشارت القناة إلى التحذير الواضح لجلالة الملك من عملية إسرائيلية محتملة في رفح، لما تشكله من كارثة إنسانية كبيرة تضاف إلى الآثار التدميرية الكبيرة للحرب على القطاع، في ظل محدودية المساعدات الإنسانية التي تدخل الى القطاع.

واشار موقع "برايتبار" الأمريكي إلى التحذير الصريح للملك عبدالله بعد لقائه الرئيس بايدن من أي عملية برية إسرائيلية في رفح، وخطورة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس والأماكن المقدسة في المدينة؛ بسبب الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة، وتقييد وصول الفلسطينيين للصلاة في المسجد الاقصى، وتأكيد جلالته على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وأشار كتاب ومحللون سياسيون عرب وأجانب إلى أن الملك تناول قضية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" بجدية كبيرة، مؤكدًا أن دور الوكالة يجب أن يبقى نظرًا للخدمة الإنسانية التي تقدمها.

ولفتت صحف ووسائل إعلام عربية وغربية إلى أهمية زيارة جلالة الملك إلى واشنطن واللقاءات التي أجراها مع مسؤولين أمريكيين وتأكيده على ضرورة وقف الحرب بأسرع وقت ممكن حفاظًا على حياة الأبرياء.

وأكدت الصحف أن الأردن سعى دوما إلى المبادرة نحو إرساء سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط والاشتباك إيجابا مع القضايا المحيطة كافة، إيمانا منه أن الشعوب لن تعيش بأمان وسلام مع وجود الصراعات والنزاعات التي ارهقتهم وخلفت مزيدا من الضحايا، مشيرة إلى الجهودة الكبيرة التي يبذها جلالة الملك عبد الله الثاني في ايصال الرسالة الحقيقية لصورة الوضع القائم إلى جميع دول العالم.

وقالت وسائل إعلامية إن إشارات جلالة الملك واضحة فيما يتعلق ليس فقط بوقف إطلاق النار، وإنما بالتفكير بخطة عملية قابلة للتنفيذ تتضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وإنه بدون ذلك يصعب ضمان السلام الذي تسعى اليه المنطقة.

--(بترا)

ر خ/م د/ح أ

16/02/2024 20:30:25