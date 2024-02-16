الأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي في غزة بشكل خطير

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 شباط (بترا)- أفادت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأن الإمدادات الغذائية المتسقة والموثوقة لخدمة جميع سكان غزة، لا تزال تواجه عوائق كبيرة.

وعزت الأمم المتحدة في تقريرها، السبب إلى إغلاق الحدود المتكرر، والقيود الطويلة الأمد على استيراد البضائع إلى غزة، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، والوضع الأمني.

وحذرت من أن "انعدام الأمن الغذائي في شمال غزة ومحافظة غزة بشكل خاص وصل إلى حالة حرجة للغاية، نظرا للقيود الكبيرة المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية"، مضيفة أن "الظروف الإنسانية، في رفح، أصبحت قاسية على نحو متزايد، مع استمرار ورود تقارير عن قيام الناس بإيقاف شاحنات المساعدات لإحضار الغذاء."

وشددت على أن الشرائح الضعيفة من السكان، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، معرضة بشكل خاص لخطر سوء التغذية.

--(بترا)

م د/م د/ح أ

16/02/2024 20:23:04