الأمم المتحدة: ارتفاع شهداء غزة واستمرار توغل الاحتلال في مجمع ناصر الطبي

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 شباط (بترا)- نقل تقرير أممي عن وزارة الصحة الفلسطينية، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد اكثر من 112 فلسطينيًا وأصيب 157 فلسطينيًا، مشيرة إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول، استشهد ما لا يقل عن 28775 فلسطينيًا في غزة وأصيب 68552 فلسطينيًا بجروح مختلفة.

وأكد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية، اليوم الجمعة، أن توغل القوات الإسرائيلية داخل مجمع مستشفى ناصر الطبي في خان يونس لا يزال مستمرا، مشيرًا إلى أنه تم نقل مئات المرضى والموظفين إلى مبنى داخل مجمع المستشفى، حيث كانوا يفتقرون إلى الغذاء والماء وحليب الأطفال، وأن مولدات المستشفى توقفت عن العمل، مما أدى إلى تفاقم الوضع.

وحذر التقرر من أن حياة ستة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، وثلاثة أطفال خُدج، معرضة للخطر، معلنة أن خمسة مرضى في وحدة العناية المركزة توفوا بسبب نفاد الأكسجين.

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن المستشفى تعرض للقصف، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد غير محدد من الأشخاص، وأن أحد موظفيه في عداد المفقودين.

--(بترا)

م د/م د/ح أ

16/02/2024 20:21:40