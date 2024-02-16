البرلمان التونسي يدعو إلى إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 16 شباط (بترا)- دعا مجلس نواب الشعب التونسي ( البرلمان) البرلمانات الوطنية كافةوالاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى سرعة التحرّك نصرة للقضية الفلسطينية، وتكثيف المبادرات من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وإفشال مخططات الإبادة والتهجير القسري .

وناشد البرلمان في بيان صادر عن رئاسته، اليوم الجمعة، هذه البرلمانات العمل على تسهيل عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات الى المدنيين المحاصرين ودعاها إلى متابعة وتوثيق كل ما يقترفه الكيان المحتلّ من جرائم حرب مكتملة الأركان، من أجل مقاضاته أمام المحاكم الدولية.

وأعربت رئاسة البرلمان، في البيان، عن بالغ القلق والانشغال من تلاحق الأحداث المفزعة والتطوّرات الخطيرة التي ما فتأ يشهدها قطاع غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وما يرافقها من تصعيد ممنهج في حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي ازدادت ضراوة عبر توسيع العدوان والتهديد باجتياح رفح.

وأضاف البيان أنه تجاوبا مع دعوة الفصائل الفلسطينية للقوى والأحزاب والاتحادات النقابية والبرلمانية في كل أنحاء العالم للاضطلاع بدورها وتحمّل مسؤولياتها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، فإن رئاسة مجلس نواب الشعب، تؤكّد مساندتها المطلقة وتجاوبها التام مع دعوات الفصائل الفلسطينية إلى التحرّك العاجل وممارسة الضغط السياسي لوقف العدوان المتواصل منذ أكثر من أربعة أشهر على قطاع غزة، وتعد أن دعوتها ليكون اليوم الجمعة يوما عالميا لمناصرة الحق الفلسطيني، أمر بديهي ومشروع أمام هول هذه الحرب المدمّرة وما تخلّفه يوميا من ضحايا مدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وتدمير ممنهج لكل مرافق الحياة والبنية الأساسية.

--(بترا)

ض ع/م د/ح أ

16/02/2024 20:19:57