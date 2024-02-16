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غوتيريش: العمليات الإنسانية في غزة على أجهزة الإنعاش

2/16/2024 2:30:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 16 شباط (بترا)- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن العمليات الإنسانية في غزة "على أجهزة الإنعاش"، داعيا إلى وقف الحرب "لأسباب إنسانية".
وأضاف غوتيريش، في كلمة له أثناء مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن، أن عمال الإغاثة يعملون تحت ظروف لا يمكن تصورها بما في ذلك التعرض لإطلاق الرصاص الحي والعراقيل المتعددة والقيود التي تفرضها إسرائيل بالإضافة إلى انهيار النظام العام.
وبشأن رفح المحتلة، حذر غوتيريس من أن تنفيذ عملية هجومية واسعة النطاق على المدينة سيكون مدمرا لمليون وخمسمئة ألف مدني فلسطيني يقيمون بها، يتشبثون بأطراف الحياة.
وقال الأمين العام إن الحوكمة العالمية في شكلها الحالي تعزز الانقسامات، وتؤجج السخط، مضيفا أن العالم يواجه تحديات وجودية إلا أن المجتمع الدولي منقسم أكثر من أي وقت مضى خلال الخمسة والسبعين عاما الماضية.
وفي السياق، قال: "إذا أوفت الدول بالتزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة، سيعيش كل شخص على وجه الأرض في سلام وكرامة"، مشيرا إلى أن الحكومات تتجاهل هذه التعهدات ليدفع ملايين المدنيين ثمنا رهيبا وتضطر أعداد غير مسبوقة على النزوح.
--- (بترا)
م د/م د/ح أ
16/02/2024 19:21:54

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