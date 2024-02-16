روسيا تدعو الفصائل الفلسطينية لإجراء محادثات في موسكو نهاية شباط

روسيا تدعو الفصائل الفلسطينية لإجراء محادثات في موسكو نهاية شباط
التاريخ
2/16/2024 2:30:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 16 شباط(بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها دعت قادة من حماس والجهاد الإسلامي وفتح وتنظيمات أخرى فلسطينية لمحادثات في موسكو نهاية الشهر الجاري، مبينة أن هدف المحادثات إجراء مصالحة بين القوى الفلسطينية.
وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، خلال مؤتمر صحفي: "لقد قمنا بدعوة جميع ممثلي الفلسطينيين، وجميع القوى السياسية التي لديها ممثلون في مختلف البلدان، بما في ذلك سوريا ولبنان، لإجراء محادثات حول المصالحة الفلسطينية".
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
16/02/2024 19:15:52
MENAFN16022024000117011021ID1107862479
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