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روسيا تدعو الفصائل الفلسطينية لإجراء محادثات في موسكو نهاية شباط

2/16/2024 2:30:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 16 شباط(بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها دعت قادة من حماس والجهاد الإسلامي وفتح وتنظيمات أخرى فلسطينية لمحادثات في موسكو نهاية الشهر الجاري، مبينة أن هدف المحادثات إجراء مصالحة بين القوى الفلسطينية.
وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، خلال مؤتمر صحفي: "لقد قمنا بدعوة جميع ممثلي الفلسطينيين، وجميع القوى السياسية التي لديها ممثلون في مختلف البلدان، بما في ذلك سوريا ولبنان، لإجراء محادثات حول المصالحة الفلسطينية".
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
16/02/2024 19:15:52

MENAFN16022024000117011021ID1107862479

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