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هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعرضت لهجوم بصاروخ قريبا من غرب ميناء المخا اليمنية

2/16/2024 2:30:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 16 شباط (بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير عن حادث يتعلق بسفينة في البحر الأحمر على بعد 70 ميلاً بحرياً شمال غرب ميناء المخا اليمنية.
وأضافت الهيئة على حسابها على منصة (إكس) اليوم، أن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخ. وأبلغت عن وقوع انفجار على مسافة قريبة، مشيرة إلى أن طاقم السفينة لم يُصب بأذى.
--(بترا)
رش/م د/أس
16/02/2024 18:22:02

MENAFN16022024000117011021ID1107862478

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