هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعرضت لهجوم بصاروخ قريبا من غرب ميناء المخا اليمنية

هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعرضت لهجوم بصاروخ قريبا من غرب ميناء المخا اليمنية
التاريخ
2/16/2024 2:30:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 16 شباط (بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير عن حادث يتعلق بسفينة في البحر الأحمر على بعد 70 ميلاً بحرياً شمال غرب ميناء المخا اليمنية.
وأضافت الهيئة على حسابها على منصة (إكس) اليوم، أن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخ. وأبلغت عن وقوع انفجار على مسافة قريبة، مشيرة إلى أن طاقم السفينة لم يُصب بأذى.
--(بترا)
رش/م د/أس
16/02/2024 18:22:02
MENAFN16022024000117011021ID1107862478
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