الملك لـ ماكرون: شن هجوم إسرائيلي على رفح له تبعات إنسانية كارثية

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك يؤكد أهمية دور أوروبا الرئيس في التوصل إلى حل سلمي

الملك يشكر الرئيس ماكرون على دور فرنسا الفاعل في العمل لإنهاء الحرب على غزة

الملك: ضرورة العمل لضمان وصول المساعدات الكافية إلى غزة بصورة مستدامة ودون عراقيل للتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي

الملك: "الأونروا" هي شريان الحياة بالنسبة لنحو 2 مليون فلسطيني بغزة ممن يواجهون خطر المجاعة

الرئيس الفرنسي: ستؤدي أية عملية عسكرية أو أي اجتياح بري لرفح إلى فقدان حياة العديد من السكان

ماكرون: أية محاولات للتهجير القسري للسكان ستكون خطأ فادحا وانتهاكا للقانون الإنساني

الرئيس الفرنسي يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار ويثمن جهود الملك لدعم ذلك

ماكرون: سيمكننا وقف إطلاق النار من حماية جميع المدنيين وضمان تدفق المساعدات الطارئة

الرئيس الفرنسي: التداعيات الإنسانية لهذه الحرب غير مقبولة البتة من منظور القيم الإنسانية

ماكرون: السكان في غزة يواجهون المجاعة والموت بسبب الظروف الصحية الصعبة

ماكرون: فرنسا كانت تعمل بشكل وثيق مع الأردن منذ بداية الحرب ونشكره على التعاون

ماكرون: قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمعترف بها هي الحل الوحيد لضمان أمن إسرائيل وتحقيق الآمال المشروعة للشعب الفلسطيني

ماكرون: أهمية تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية وتوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون

ماكرون: من المهم الحفاظ على الهدوء في الأماكن المقدسة بالقدس خلال شهر رمضان الذي يعد فترة دقيقة

باريس 16 شباط (بترا)- قال جلالة الملك عبدالله الثاني في باريس، اليوم الجمعة، إن شن هجوم إسرائيلي على رفح، التي نزح إليها نحو 5ر1 مليون شخص بسبب الدمار الدائر في غزة، سيكون له تبعات إنسانية كارثية.

وأكد جلالته في تصريحات صحفية مشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل مباحثاتهما في قصر الإليزيه، ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة، مشددا على أن استمرار الحرب المدمرة في القطاع والتصعيد في الضفة الغربية والقدس، ستمتد آثار كل منهما إلى المنطقة بشكل كبير.

وشدد جلالة الملك على أن الحل السياسي الذي يقود إلى السلام على أساس حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها، مؤكدا أهمية دور أوروبا الرئيس في التوصل إلى حل سلمي.

وأعرب جلالته عن تقديره للرئيس ماكرون على دوره الفاعل، مبينا أن مباحثات اليوم جزء من التنسيق المستمر منذ شهور للعمل باتجاه إنهاء الحرب في غزة والتصدي للكارثة الإنسانية.

وقال جلالة الملك "نحن ممتنون لجهود فرنسا تحت قيادتكم في السعي نحو وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة عبر مختلف نقاط العبور والآليات المتاحة".

وبين جلالته، أن الأردن عمل مع فرنسا لتأمين مستلزمات طبية أساسية في غزة عبر الإنزالات الجوية، وهي إحدى الطرق القليلة التي يستعان بها لتعزيز الاستجابة الإنسانية قدر المستطاع.

وجدد جلالة الملك التأكيد على أهمية القيام بمزيد من العمل لضمان وصول المساعدات الكافية بصورة مستدامة ودون عراقيل للتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي، مؤكدا ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وشدد جلالته على أن "الأونروا" هي شريان الحياة بالنسبة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة ممن يواجهون خطر المجاعة، فضلا عن تقديمها الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن أخرى بالمنطقة.

وقال جلالة الملك، إن الأردن وفرنسا سيستمران بالعمل معا، لمواجهة هذه التطورات ولتوسيع شراكتهما الاستراتيجية.

من جهته، حذر الرئيس الفرنسي من مغبة الهجوم على رفح، قائلا "إن أي عملية عسكرية أو أي اجتياح بري سيؤدي إلى فقدان حياة العديد من السكان"، معتبرا أن هذا التهديد "غير مقبول".

وبين ماكرون أهمية حماية المدنيين، مؤكدا أن أية محاولات للتهجير القسري للسكان ستكون خطأ فادحا وانتهاكا للقانون الإنساني.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة وقف إطلاق النار، مثمنا جهود جلالة الملك لدعم ذلك، مضيفا "سيمكننا وقف إطلاق النار من حماية جميع المدنيين وضمان تدفق المساعدات الطارئة".

وحث ماكرون على إطلاق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم الفرنسيون.

واعتبر الرئيس الفرنسي، أن التداعيات الإنسانية لهذه الحرب غير مقبولة البتة من منظور القيم الإنسانية، مشيرا إلى أنه عبر عن ذلك لبنيامين نتنياهو قبل عدة أيام.

وزاد "علينا أيضا مساعدة سكان غزة الذين يواجهون أوضاعا مأساوية والتأكد من توفير الدعم لهم، فالمساعدات الإنسانية حاليا لا تكفي"، مؤكدا أن السكان في غزة يواجهون المجاعة والموت بسبب الظروف الصحية الصعبة.

وأشار ماكرون إلى ضرورة فتح المعابر لتوفير إمكانية الوصول إلى غزة وإيصال المساعدات، وهذا ينطبق أيضا على شمال غزة التي تعيش ظروفا صعبة.

وبين الرئيس ماكرون أن فرنسا كانت تعمل بشكل وثيق مع الأردن منذ بداية الحرب، وقال "أود أن أشكركم جلالة الملك، على دعمكم. فنحن قد دعمنا المستشفى الميداني من خلال توفير المساعدات بالإنزال الجوي إلى غزة. ونود أن نشكركم على هذا التعاون ونسعى لمواصلة العمل معكم يدا بيد".

وأضاف "تجمعنا علاقات وثيقة وكلانا نسعى للسلام الدائم بالشرق الأوسط، ونعلم أن الحل الوحيد لضمان أمن إسرائيل وتحقيق الآمال المشروعة للشعب الفلسطيني بقيام دولتهم المستقلة والمعترف بها"، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب من الجميع القيام بكل ما يمكن فعله للعمل تجاه السلام والأمن.

وشدد ماكرون على أن توفير السلام والأمن للجميع هي من "أولوياتنا"، وذلك لتجنب التوسع الإقليمي للأزمة خاصة في منطقة البحر الأحمر وغيرها، منوها إلى أن فرنسا قد أرسلت رسائلها بهذا الخصوص.

وأكد أهمية تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية وتوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون، وزاد "لقد طلبت من رئيس الوزراء نتنياهو أن يقدم التزاما قويا بهذا الشأن. وفرنسا قد اضطلعت بمسؤولياتها في هذا الصدد، فقد فرضنا عقوبات على المستوطنين الذين ارتكبوا أعمال عنف".

ورأى ماكرون أن شهر رمضان يعد فترة دقيقة ومن المهم الحفاظ على الهدوء في الأماكن المقدسة بالقدس، من دون تأخر.

وجدد الرئيس الفرنسي دعمه لحل الدولتين، قائلا "هناك قرارات مهمة يجب اتخاذها وعدم الرجوع عنها ليصبح حل الدولتين واقعا. ونعمل مع شركائنا في المنطقة ومع الأردن على ذلك، ونريد العمل على ذلك مع مجلس الأمن".

وفي مستهل حديثه رحب ماكرون بجلالة الملك بعد أن أشار إلى زيارته إلى المملكة قبل أسابيع، وقال "أشكركم على المباحثات المهمة التي عقدناها هناك وعلى كل الخطوات التي قمتم بها خلال الأشهر الماضية، كما أود أن أهنئكم بالذكرى الخامسة والعشرين لتوليكم سلطاتكم الدستورية، وأتمنى للأردن وللأردنيين ولجلالتكم المزيد من السلام والازدهار".

وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في باريس لينا الحديد.

--(بترا)

م ق/أس

16/02/2024 18:20:47