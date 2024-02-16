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مركز فنون بريطاني يقيم تمثالا يطالب بوقف الحرب على غزة

2/16/2024 2:30:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 16 شباط (بترا)- أقام مركز الفنون البريطاني "British Ironwork Centre" تمثالاً يجسد معاناة الفلسطينيين من الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال موقع (hropshirestar)، إن المركز أقام على مدخله الواقع في شروبشاير، تمثالأ على شكل دبابة ترفع العلم الإسرائيلي، أمام طفل جاثم يحمل العلم الفلسطيني.
ووضعت لافته على التمثال تقول "إن لم نوقف الحرب فسوف تقضي علينا".
وأشار المركز الذي يعتبر الأكبر في المملكة المتحدة المتخصص في أعمال الديكورات المعدنية في بيان، إلى أن الهدف من التمثال تسليط الضوء على العدد الكبير من المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة، وفشل المملكة المتحدة في الضغط على إسرائيل لوقف القتال.
وأضاف البيان " لا يمكن للمملكة المتحدة أن تستعيد احترامها في جميع أنحاء العالم إلا إذا وقفت شامخة وتحدثت بالحقيقة"، لافتاً إلى أن إراقة الدماء المستمرة والتدمير على نطاق كبير في غزة أمر لا يمكن تبريره ويجب أن يتوقف .
--(بترا)
ر ش/م ق/أس
16/02/2024 17:56:17

MENAFN16022024000117011021ID1107862473

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