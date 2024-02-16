مركز فنون بريطاني يقيم تمثالا يطالب بوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 16 شباط (بترا)- أقام مركز الفنون البريطاني "British Ironwork Centre" تمثالاً يجسد معاناة الفلسطينيين من الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال موقع (hropshirestar)، إن المركز أقام على مدخله الواقع في شروبشاير، تمثالأ على شكل دبابة ترفع العلم الإسرائيلي، أمام طفل جاثم يحمل العلم الفلسطيني.
ووضعت لافته على التمثال تقول "إن لم نوقف الحرب فسوف تقضي علينا".
وأشار المركز الذي يعتبر الأكبر في المملكة المتحدة المتخصص في أعمال الديكورات المعدنية في بيان، إلى أن الهدف من التمثال تسليط الضوء على العدد الكبير من المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة، وفشل المملكة المتحدة في الضغط على إسرائيل لوقف القتال.
وأضاف البيان " لا يمكن للمملكة المتحدة أن تستعيد احترامها في جميع أنحاء العالم إلا إذا وقفت شامخة وتحدثت بالحقيقة"، لافتاً إلى أن إراقة الدماء المستمرة والتدمير على نطاق كبير في غزة أمر لا يمكن تبريره ويجب أن يتوقف .
--(بترا)
ر ش/م ق/أس
16/02/2024 17:56:17
MENAFN16022024000117011021ID1107862473
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