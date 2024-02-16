رئيس الوزراء يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو تناولت دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

MENAFN - Jordan News Agency)



الخصاونة وكيشيدا يؤكِّدان عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأردن واليابان اللذين يحتفلان هذا العام بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

الخصاونة: نقدِّر دعم اليابان المستمر للأردن وبرامجه الإصلاحية وجهوده التنموية.

كيشيدا يشيد بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

الخصاونة يعقد لقاءً مع رئيس مجلس النواب الياباني ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

الخصاونة يلتقي الرَّئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية .

طوكيو 16 شباط (بترا)- أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مباحثات في طوكيو، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

وأكد رئيس الوزراء ونظيره الياباني عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين اللذين يحتفلان هذا العام بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما .

كما أكدا الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في المجالات كافة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والسياسية.

وأكد الخصاونة سعادته بهذه الزيارة التي تأتي متابعة للزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اليابان خلال شهر نيسان من العام الماضي، والزيارة التي قام بها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في شهر تشرين الأول الماضي.

ونقل الخصاونة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لرئيس الوزراء الياباني والعائلة الامبراطورية في اليابان.

وقال رئيس الوزراء نقدر عاليا العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ونقدر شراكة اليابان مع الأردن التي تمتد إلى سنوات طويلة ودعمها المستمر للأردن وبرامجه الإصلاحية وجهوده التنموية.

كما أعرب الخصاونة عن الشكر والتقدير لدعم اليابان للأردن لمواجهة تبعات أزمة اللجوء السوري على الأردن في ظل الانخفاض الكبير في حجم المساعدات الدولية.

وأكد رئيس الوزراء أننا نتقاسم ونتشارك مع اليابان في العديد من القيم والأخلاقيات والاحترام الكبير للقرارات الدولية والشرعية الدولية.

وقدم رئيس الوزراء التعازي لحكومة وشعب اليابان الشقيق بضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان، أخيرًا، مؤكدًا تضامن الأردن مع اليابان لتجاوز آثار هذا الزلزال، وأن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني على استعداد لتقديم أية مساعدة ممكنة.

وأطلع رئيس الوزراء نظيره الياباني على الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل ومستدام.

وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار، إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي إطار حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد الخصاونة، أهمية مواصلة دعم وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في ظل الاوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة والاحتياجات الملحة للمساعدات في غزة والخدمات التي تقدمها في مناطق عملياتها الأخرى في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء الياباني بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين اليابان والأردن في المجالات كافة، ومواصلة التعاون والتنسيق تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب عن الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني وللحكومة الأردنية على تقديم التعازي بضحايا الزلزال الذي ضرب وسط اليابان، أخيرًا، واستعداد الاردن لتقديم يد العون والمساعدة الممكنة.

وأكد تأييد بلاده لحل الدولتين وبما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية وتهدئة الأوضاع في أقرب فرصة.

وعقد رئيس الوزراء لقاء مع رئيس مجلس النواب الياباني فوكوشيرو نوكاجا تم خلاله استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ذات الصلة بالعدوان الإسرائيلي على غزة .

وأكد الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره وزراء الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والاستثمار خلود السقاف والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وسفيرة الأردن في طوكيو لينا عناب عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط الأردن واليابان.



وهنأ رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب الياباني باختياره رئيسا للمجلس، معربا عن الأمل باستمرارية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلدين الصديقين لخدمة مسيرة علاقاتهما الثنائية.

وأكد الخصاونة أن هذا العام يصادف مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن واليابان، وهي علاقات استراتيجية مبنية على الاحترام المتبادل، مؤكدا أن اليابان كانت على الدوام شريكًا وداعما حقيقيًا للأردن.

كما أكد أهمية جولات الحوار الاستراتيجي والحوار السياسي بين البلدين ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.

وأكد أن اليابان كانت على الدوام داعمة لجهود الأردن التنموية والإصلاحية، ونحن نقدر عاليا هذا الدعم لا سيما الذي تقدمه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

ولفت الخصاونة إلى أن زيارته الحالية لليابان تأتي متابعة للزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني، وزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى اليابان العام الماضي والبناء عليها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل تحديات وظروف صعبة تمر بها منطقة الشرق الأوسط نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، مؤكدًا أهمية العمل بجد للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لهذا العدوان الذي أودى بحياة قرابة 30 ألف شخص، وإصابة نحو 68 ألفا آخرين.

وأكد الخصاونة أن الحل الوحيد الذي ركز عليه جلالة الملك عبدالله الثاني دوما هو حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل ومع دول وشعوب المنطقة.

ولفت الخصاونة إلى أن اليابان كان لها على الدوام دور مركزي في العمل نحو السلام في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، مضيفًا أننا نتطلع لعضوية اليابان في مجلس الامن عن العامين 2023 و 2024 للعب دور ووضع حد للمعاناة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

كما لفت إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء قطاع غزة والتي يزيد من صعوبتها التحديات التي تواجه وكالة " الأونروا " في تقديم خدماتها لأبناء قطاع غزة واللاجئين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية .

وأشار إلى أن الأردن مستمر بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لنحو 3ر1 مليون لاجىء سوري متواجدين على أرضه رغم الانخفاض الحاد في حجم الدعم والتمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية .

وأكد الخصاونة التزام الأردن بعملية الاصلاح الهيكلي ونعول على الأصدقاء في دعم مسيرة الاصلاح وبرنامج التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي الذي تم التوصل اليه أخيرا .

وأعرب رئيس الوزراء عن تضامن الأردن مع اليابان في مواجهة تداعيات الزلزال الأخير واستعداد الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم أي عون ممكن .

من جهته طلب رئيس مجلس النواب الياباني نقل تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني والحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين ومنها البرلمانية والتزام البرلمان الياباني بدعم مسيرة الأردن الاصلاحية والتنموية وتقديم الدعم اللازم لاستضافة الأردن لللاجئين السوريين.

وأكد ان أمن واستقرار منطقة الشرق الاوسط في مقدمة اهتمامات السياسة الخارجية لليابان آملا بعودة الاستقرار والازدهار للمنطقة .

وأعرب رئيس مجلس النواب الياباني عن الشكر للأردن على مساهمته في إخلاء رعايا يابانيين قدموا من غزة عبر المطارات الأردنية .

وكان رئيس الوزراء عقد صباح اليوم الجمعة لقاء مع رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية " جيترو " نوريهيكو ايشيغورو .



وأكد رئيس الوزراء على علاقات الشراكة التي تربط الأردن واليابان والحرص على تعزيزها في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتنموية والاستثمارية .

وعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن والفرص المتوفرة للاستثمار في العديد من القطاعات والرغبة في استقطاب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى المملكة .

وأعرب الخصاونة عن تقديره للدور الذي تقوم به هيئة التجارة الخارجية اليابانية " جيترو " في تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين حيث نظمت الهيئة العام الماضي منتدى أعمال أردني ياباني في الأردن، لافتا إلى امكانية عقد منتديات مشابهة لقطاعات متخصصة.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة " جيترو " على علاقات الشراكة مع الأردن والبيئة الجاذبة للاستثمار واهتمام العديد من الشركات اليابانية بالاستثمار في الأردن، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن وصل إلى نحو 2 مليار دولار .

وعرض أعضاء الوفد الوزاري المرافق لرئيس الوزراء في زيارته إلى اليابان الذي ضم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والاستثمار خلود السقاف والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، الفرص المتوفرة للاستثمار في الأردن في العديد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية .

على صعيد آخر زار رئيس الوزراء شركة ( NEC ) اليابانية إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات والإلكترونيات .

وتجول رئيس الوزراء في عدد من أقسام الشركة واستمع من الرئيس التنفيذي للشركة تاكايوكي موريتا إلى شرح حول استثمارات الشركة في غالبية دول العالم .



وثمن رئيس الوزراء الشراكة بين الأردن وشركة ( NEC) لا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد أهمية خاصة.

وأبدى الخصاونة اهتمام الأردن بزيادة التعاون مع الشركة في مجال الانظمة البيئية والتكنولوجيا التي توظفها الشركة في المجالات الطبية والزراعية وتطبيقات المدن الذكية، إاضافة إلى إمكانية إيجاد برنامج تدريبي للشباب الأردني والمختصين في مجالات عمل الشركة.

يشار إلى أن شركة ( NEC ) لها استثمارات وأعمال في الأردن منذ عام 1969 منها معدات اتصالات ومحطة الأقمار الصناعية في البقعة وأجهزة تكنولوجيا حديثة تستخدم في المطارات والمعابر الحدودية وغيرها من الاستثمارات .

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة، اهتمام الشركة بزيادة تعاونها مع الأردن وتوسعة أعمالها واستثماراتها في المملكة .

كما أبدى اهتمام الشركة بأن يكون الأردن مركزا اقليميا لمنتجاتها وخدماتها في المنطقة .

--(بترا)

ع ق/م د/أس

16/02/2024 17:39:11