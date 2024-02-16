جمعية ربوع وقاص تحتفي باليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 16 شباط (بترا)- احتفت جمعية ربوع وقاص الخيرية بلواء الاغوار الشمالية أمس، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

وقال النائب السابق الدكتور مصطفى الخصاونة، إن ذكرى البيعة وتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، هو يوم وطني نستذكر فيه المحطات المضيئة التي شهدتها المملكة في عهد جلالته وأهمها تحديث المنظومة السياسية، وقانوني الانتخاب والأحزاب، وتطوير القواعد الناظمة للعمل القضائي، إلى جانب التشريعات الناظمة التي منحت الشباب والمرأة دوراً مهماً في الحياة السياسية والعامة.

وأكد أهمية الدور الذي يقوم به الأردن وقيادته الهاشمية تجاه القضية الفلسطينية، لافتاً إلى الجهود الملكية بمختلف المحافل الدولية لعرض القضية الفلسطينية والمحافظة على المقدسات في القدس الشريف، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهتها، أشارت الناشطة الدكتورة سناء عبابنة، إلى ما حظيت به المرأة الأردنية من دعم ومساندة من جلالة الملك من خلال التوجيهات السامية للحكومات المتعاقبة لضمان مشاركة المرأة ودمجها في الحياة العامة، وإشراكها بصناعة القرار.

وبينت عبابنة، أهمية التعديلات الدستورية الجديدة التي عززت دور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال بوابة الأحزاب.

واستعرض رئيس جمعية ربوع وقاص الخيرية توفيق البشتاوي، الإنجازات المتحققة بمختلف المجالات التنموية، مؤكدًا أهمية الوحدة الوطنية والوقوف خلف القيادة الهاشمية، خلال الظروف الراهنة .

--(بترا)

أ غ/م د/أس

16/02/2024 16:37:36