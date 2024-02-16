جمعية ربوع وقاص تحتفي باليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 16 شباط (بترا)- احتفت جمعية ربوع وقاص الخيرية بلواء الاغوار الشمالية أمس، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
وقال النائب السابق الدكتور مصطفى الخصاونة، إن ذكرى البيعة وتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، هو يوم وطني نستذكر فيه المحطات المضيئة التي شهدتها المملكة في عهد جلالته وأهمها تحديث المنظومة السياسية، وقانوني الانتخاب والأحزاب، وتطوير القواعد الناظمة للعمل القضائي، إلى جانب التشريعات الناظمة التي منحت الشباب والمرأة دوراً مهماً في الحياة السياسية والعامة.
وأكد أهمية الدور الذي يقوم به الأردن وقيادته الهاشمية تجاه القضية الفلسطينية، لافتاً إلى الجهود الملكية بمختلف المحافل الدولية لعرض القضية الفلسطينية والمحافظة على المقدسات في القدس الشريف، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهتها، أشارت الناشطة الدكتورة سناء عبابنة، إلى ما حظيت به المرأة الأردنية من دعم ومساندة من جلالة الملك من خلال التوجيهات السامية للحكومات المتعاقبة لضمان مشاركة المرأة ودمجها في الحياة العامة، وإشراكها بصناعة القرار.
وبينت عبابنة، أهمية التعديلات الدستورية الجديدة التي عززت دور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال بوابة الأحزاب.
واستعرض رئيس جمعية ربوع وقاص الخيرية توفيق البشتاوي، الإنجازات المتحققة بمختلف المجالات التنموية، مؤكدًا أهمية الوحدة الوطنية والوقوف خلف القيادة الهاشمية، خلال الظروف الراهنة .
--(بترا)
أ غ/م د/أس
16/02/2024 16:37:36
MENAFN16022024000117011021ID1107862467
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