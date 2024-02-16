روسيا: وفاة المعارض البارز ألكسي نافالني في السجن

MENAFN - Jordan News Agency)



موسكو 16 شباط (بترا)- أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، عن وفاة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في السجن بعد تعرضه لوعكة صحية، مبينة أن التحقيقات بأسباب الوفاة لا تزال جارية.

وقالت دائرة السجون الفيدرالية الروسية في بيان صحفي: "اليوم الجمعة توفي نافالني في الزنزانة رقم 3 في منطقة يامالو نينيتس ذاتية الحكم، شعر المدان نافالني بتوعك بعد المشي، وفقد وعيه فورا، وتوجه الكادر الطبي على الفور إليه، وحاولوا إنعاشه لكن دون فائدة".

وكانت محكمة موسكو قضت عام 2021 بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني ثلاث سنوات ونصف السنة مع النفاذ بقضية اختلاس.

--(بترا)

س ح/م د/أس

16/02/2024 16:12:32