روسيا: وفاة المعارض البارز ألكسي نافالني في السجن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 16 شباط (بترا)- أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، عن وفاة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في السجن بعد تعرضه لوعكة صحية، مبينة أن التحقيقات بأسباب الوفاة لا تزال جارية.
وقالت دائرة السجون الفيدرالية الروسية في بيان صحفي: "اليوم الجمعة توفي نافالني في الزنزانة رقم 3 في منطقة يامالو نينيتس ذاتية الحكم، شعر المدان نافالني بتوعك بعد المشي، وفقد وعيه فورا، وتوجه الكادر الطبي على الفور إليه، وحاولوا إنعاشه لكن دون فائدة".
وكانت محكمة موسكو قضت عام 2021 بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني ثلاث سنوات ونصف السنة مع النفاذ بقضية اختلاس.
--(بترا)
س ح/م د/أس
16/02/2024 16:12:32
MENAFN16022024000117011021ID1107862466
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