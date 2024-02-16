عجلون: الأمطار تسهم بزيادة نمو النباتات والأزهار البرية

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 16 شباط (بترا) – علي فريحات – ساهمت الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة عجلون في زيادة نمو النباتات البرية والطبية على اختلاف أنواعها والتي تعتبر مصدر رزق للعديد من العائلات.

وقال المزارع ابراهيم شعبان، إن مناطق محافظة عجلون أصبحت مغطاة بمساحات واسعة من النباتات البرية والطبية والتي تعتبر موسما للعديد من المواطنين الذين يقومون بجمعها لبيعها أو استخدامها لغايات الطهو وبالتالي توفير مصدر دخل لهم ولأسرهم .

وأشار أحد سكان بلدة راجب محمد فريحات إلى أن المناطق الشفاغورية تعتبر من أكثر المواقع التي تشهد إقبالاً من زوار المحافظة وسكانها أيضا، حيث الطبيعة الجميلة والبساط الأخضر الذي يكسو الجبال والسهول والهضاب المزينة بأزهارها الجميلة، لافتاً إلى أنه يقوم بقطف نباتات العكوب والحميض والعلت ويبيعها في السوق لتوفير مصدر دخل لأسرته.

وبين مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، أن كميات المياه الوفيرة التي هطلت على المحافظة تحفز على استثمارها لغايات الحصاد المائي الذي يوفر مصادر مياه جيدة للمزارعين خلال فصل الصيف، مبيناً أنه يتوفر في المحافظة أكثر من 200 نوع من الأعشاب والأزهار البرية التي تستخدم للعلاج أو كمصدر لإعداد الأكلات الشعبية.

وأشار إلى أن كميات الهطول المطري وصلت خلال اليوميين الماضيين في عجلون 3.8 ملم وكفرنجه 2ملم وعنجره 3.5ملم وراس منيف 1.9 ملم وقضاء الجنيد 2 ملم واشتفينا 4.3 ملم والوهادنه 11 ملم، وهذه الكميات جيدة وساهمت في ارتفاع مخزون السد والأودية والينابيع وتفجرها.

--(بترا)

ع.ف/م ق/أس

16/02/2024 16:11:43