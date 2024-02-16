الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
التاريخ
2/16/2024 2:30:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 16 شباط (بترا)- ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، بشكل طفيف مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير من مراكز المال البريطانية، فقد ارتفع الإسترليني مقابل العملتين عند 2595ر1 دولار، و 1688ر1 يورو.
وعزت التقارير ارتفاع الإسترليني بعد أن أظهرت البيانات الرسمية اليوم نمو مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في كانون الثاني الماضي.
--(بترا)
ر ش/أس
16/02/2024 15:42:16
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