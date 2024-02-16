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الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

2/16/2024 2:30:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


لندن 16 شباط (بترا)- ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، بشكل طفيف مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير من مراكز المال البريطانية، فقد ارتفع الإسترليني مقابل العملتين عند 2595ر1 دولار، و 1688ر1 يورو.
وعزت التقارير ارتفاع الإسترليني بعد أن أظهرت البيانات الرسمية اليوم نمو مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في كانون الثاني الماضي.
--(بترا)
ر ش/أس
16/02/2024 15:42:16

MENAFN16022024000117011021ID1107862464

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