الاحتلال الإسرائيلي يدمر عشرات المباني والمرافق المدنية التابعة لبلدية غزة منذ بدء العدوان

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 16شباط (بترا)- قالت بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها منذ السابع من شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، عشرات المباني والمرافق التابعة للبلدية التي تخدم المدنيين، بما يشمل مباني إدارية، ومراكز ثقافية ومحلات وأسواقًا تجارية ومخازن.

وأضافت البلدية، في بيان صحفي، صدر اليوم الجمعة، أن أبرز المباني التي دمرها الاحتلال شملت: مبنى البلدية الرئيس، و5 طوابق في مبنيين إداريين في المقر الرئيس، ومبنى الأرشيف المركزي، ومبنى البلدية في منطقة السرايا (الصحة والبيئة) بشكل جزئي، ومبنى تحصيل الأمين، ومخزن المنشية، ومبنى محكمة البلدية، وكراج البلدية بما يشمل ورشة الصيانة ومكتب إدارة الوقود وبعض الغرف التابعة لها، ومبنى الخضراء في حي الشجاعية، ومبنى الأنصاري في شارع الجلاء.

وأشارت إلى أن المباني المدمرة، شملت كذلك: مركز رشاد الشوا الثقافي، وملعب اليرموك، ومبنى خزان البلد، ومبنى المكتبة العامة، ومبنى إسعاد الطفولة، ومبنى الصحة والبيئة في سوق فراس، ومبنى محطة الصرف الصحي رقم 1، ومباني سوق فراس الملاصقة لمبنى الأرشيف، وسوق الشيخ رضوان، ومبنى مخزن البلدية الرئيس في سوق اليرموك، وسوق اليرموك الشعبي، ومحلات سوق الزاوية.

وأكدت البلدية، أن المباني المدمرة هي مكاتب إدارية ومنشآت مدنية تخدم المواطنين وأن تدميرها من قبل الاحتلال يخلق أزمة كبيرة في المباني المتوفرة للبلدية لخدمة المواطنين ويزيد من معاناة المواطنين بالحصول على خدمات البلدية الإنسانية.

وطالبت بلدية غزة المنظمات الدولية والحقوقية بضرورة التحرك العاجل وإنقاذ الأوضاع الإنسانية وتمكين البلدية من توفير الخدمات التي كفلها القانون الدولي الإنساني للمواطنين، وضرورة الإسراع والمساعدة في إعادة إعمار المباني المدمرة.

وقالت: "تعمد الاحتلال منذ بدء العدوان تدمير المباني المدنية ولا سيما بيوت المواطنين والمرافق الخدمية والبنية التحتية، ومناحي الحياة الاقتصادية كافة، والمحلات التجارية والمدارس والمستشفيات والجامعات، ومختلف المنشآت التي تقدم الخدمات الإنسانية والضرورية لبقاء حياة الإنسان.

--(بترا)

أ ش/م د/أس

16/02/2024 15:39:58