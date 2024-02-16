مسيرات ووقفات تضامنية تنديداً بالعدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان، محافظات 16 شباط (بترا)- شهدت العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، عقب صلاة الجمعة اليوم، مسيرات ووقفات احتجاجية دعماً لصمود الأهل بغزة في مواجهة ما يتعرضون له من عدوان غاشم وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال، وأدت إلى ارتقاء الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
وعبر المشاركون خلال المسيرات والوقفات التي تخللها مهرجانات خطابية، عن تضامنهم مع الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب شرسة، حيث لا تزال آلة التدمير والقتل الإسرائيلية ترتكب أبشع الجرائم والإنتهاكات بحق المدنيين العزل وتستهدف البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والتجمعات السكنية والأماكن الدينية أمام أنظار كل العالم.
واستنكر المشاركون في المسيرات، حالة الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال في غزة، والكيل بمكيالين في التعامل مع هذه الحرب وتداعياتها، مطالبين بتحرك عربي ودولي فاعل وسريع من أجل وقف المجازر في غزة.
وأشادو بالموقف الأردني المشرف، مطالبين بوقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل، ورددوا هتافات ورفعوا شعارات وصور تعكس بشاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأشقاء العزل في غزة.
--(بترا)
م ق/م ق/أس
16/02/2024 15:33:03
MENAFN16022024000117011021ID1107862462
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