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مسيرات ووقفات تضامنية تنديداً بالعدوان على غزة

2/16/2024 2:30:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان، محافظات 16 شباط (بترا)- شهدت العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، عقب صلاة الجمعة اليوم، مسيرات ووقفات احتجاجية دعماً لصمود الأهل بغزة في مواجهة ما يتعرضون له من عدوان غاشم وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال، وأدت إلى ارتقاء الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
وعبر المشاركون خلال المسيرات والوقفات التي تخللها مهرجانات خطابية، عن تضامنهم مع الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب شرسة، حيث لا تزال آلة التدمير والقتل الإسرائيلية ترتكب أبشع الجرائم والإنتهاكات بحق المدنيين العزل وتستهدف البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والتجمعات السكنية والأماكن الدينية أمام أنظار كل العالم.
واستنكر المشاركون في المسيرات، حالة الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال في غزة، والكيل بمكيالين في التعامل مع هذه الحرب وتداعياتها، مطالبين بتحرك عربي ودولي فاعل وسريع من أجل وقف المجازر في غزة.
وأشادو بالموقف الأردني المشرف، مطالبين بوقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل، ورددوا هتافات ورفعوا شعارات وصور تعكس بشاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأشقاء العزل في غزة.
--(بترا)
م ق/م ق/أس
16/02/2024 15:33:03

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