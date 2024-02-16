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الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الأمل في خان يونس

2/16/2024 2:30:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 16 شباط (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن دبابات الاحتلال، استهدفت اليوم الجمعة، الطابق الثاني من مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ مما تسبب بأضرار جسيمة جدًا في غرفتي تمريض، من دون وقوع إصابات في صفوف الطواقم أو المرضى.
وأشارت الجمعية، في تصريح صحفي، إلى أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي، تتمركز على بوابات المستشفى، منذ أسبوعين، وتمنع دخول أية معونات أو إمدادات لوجستية.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
16/02/2024 15:28:39

MENAFN16022024000117011021ID1107862461

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