الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الأمل في خان يونس

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الأمل في خان يونس
التاريخ
2/16/2024 2:30:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 16 شباط (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن دبابات الاحتلال، استهدفت اليوم الجمعة، الطابق الثاني من مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ مما تسبب بأضرار جسيمة جدًا في غرفتي تمريض، من دون وقوع إصابات في صفوف الطواقم أو المرضى.
وأشارت الجمعية، في تصريح صحفي، إلى أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي، تتمركز على بوابات المستشفى، منذ أسبوعين، وتمنع دخول أية معونات أو إمدادات لوجستية.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
16/02/2024 15:28:39
MENAFN16022024000117011021ID1107862461
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