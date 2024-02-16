بريطانيا: ارتفاع مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 16 شباط (بترا)- أظهرت بيانات بريطانية رسمية، ارتفاع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في كانون الثاني الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، إن حجم السلع التي تم بيعها عبر المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية ارتفع بنسبة 4ر3 بالمئة في كانون الثاني الماضي، وهي أعلى نسبة منذ نيسان 2021.
وأضاف المكتب الحكومي، أن مبيعات التجزئة ارتفعت في جميع القطاعات باستثناء قطاع الملابس، وأن الأسواق التجارية قدمت أكبر إسهام بتعافي الاقتصاد البريطاني، بعد أن وصل حجم مبيعاتها إلى مستوياته في تشرين الثاني 2023.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
16/02/2024 15:01:22
MENAFN16022024000117011021ID1107862460
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.