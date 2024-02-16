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بريطانيا: ارتفاع مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات

2/16/2024 2:30:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 16 شباط (بترا)- أظهرت بيانات بريطانية رسمية، ارتفاع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في كانون الثاني الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، إن حجم السلع التي تم بيعها عبر المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية ارتفع بنسبة 4ر3 بالمئة في كانون الثاني الماضي، وهي أعلى نسبة منذ نيسان 2021.
وأضاف المكتب الحكومي، أن مبيعات التجزئة ارتفعت في جميع القطاعات باستثناء قطاع الملابس، وأن الأسواق التجارية قدمت أكبر إسهام بتعافي الاقتصاد البريطاني، بعد أن وصل حجم مبيعاتها إلى مستوياته في تشرين الثاني 2023.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
16/02/2024 15:01:22

MENAFN16022024000117011021ID1107862460

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