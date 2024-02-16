الفايز يؤكد أهمية وجود جهد دولي لوقف جرائم الاحتلال البشعة في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمّان 16 شباط (بترا)– أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ضرورة أن يكون هناك جهد دولي لوقف الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة لمختلف وسائل الاعلام المغربية على هامش مشاركته في المؤتمر البرلماني للتعاون بين دول "جنوب – جنوب"، الذي يناقش دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية، والذي بدأت أعماله يوم أمس الخميس في العاصمة المغربية الرباط.

وبحسب بيان من مجلس الأعيان اليوم الجمعة، أكد الفايز ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام، ينهي الصراع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، مبينًا أن لا أمن واستقرار في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ويرفض العنف وقتل المدنيين، موضحا أن قيام "إسرائيل" باتباع سياسة التهجير القسري والقتل الممنهج، وسياسة الأرض المحروقة وقطع الماء والكهرباء، وتجويع فلسطيني قطاع غزة، وحصار المدن الفلسطينية، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، يخالف كافة القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ولن يمنحها الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس مجلس الأعيان، أهمية مؤتمر التعاون البرلماني لدول "جنوب-جنوب"، باعتباره يأتي في الوقت الذي يعيش فيه العالم تحديات اقتصادية وصراعات سياسية، كان من نتائجها زيادة معدلات اللجوء، وقتل وتشريد مئات الآلاف، وارتفاع نسب الفقر والبطالة والجوع، إضافة إلى انتشار تجارة السلاح والمخدرات، على حساب قضايا التنمية، مبينًأ أنه لو استخدمت المبالغ التي تنفق على هذه التجارة السوداء، في قضايا التنمية ومواجهة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، لكان عالم اليوم مختلف، وخاليا من الجوع والصراعات.

وأشاد الفايز بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، التي عملت على توطيد العلاقات خدمة لمصالح شعبي البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا، والتعاون والتنسيق القائم بين جلالتيهما، من أجل إرساء أسس السلام والاستقرار في المنطقة وتوجيه مقدرات الشعوب نحو التنمية والبناء والاصلاح.

وأضاف الفايز ، أن الأردن يعتز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، والتي يحرص على تطويرها والبناء عليها باستمرار، جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، مبينًا أنها علاقات تقوم على أسس راسخة وثابتة، أساسها الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين والعمل معًا من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

وأشار الفايز إلى العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وأهمية هذه العلاقات في خدمة القضايا العربية العادلة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها أمتنا العربية، والتي تحتاج إلى توحيد الجهود المشتركة للتصدي للأخطار والتحديات التي تواجهها.

وعلى هامش المؤتمر، قام رئيس مجلس الأعيان بزيارة إلى المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في العاصمة المغربية الرباط، وينظم بشراكة بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، والرابطة المحمدية للعلماء، وهو النسخة الأولى من معرض السيرة النبوية المنظمة خارج المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

واستمع الفايز، بحضور السفيرة الأردنية لدى المغرب جمانة غنيمات، من الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة إلى شرح حول طبيعة المعرض وأهدافه ومحتوياته.

ويضم المعرض ثلاثة مكونات رئيسية، وهي "المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، وبانوراما الحجرة النبوية الشريفة في العصر الأول"، والمنظم بتقنيات ثلاثية الأبعاد وتقنيات الواقع الافتراضي، وتشرف عليهما رابطة العالم الإسلامي، ومعرض صلة المغاربة بالجناب النبوي الشريف، جمال المحبة والوفاء"، الذي تشرف عليه الرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية.

ويهدف المعرض الذي يحتوي مجسمات تحاكي الحياة القديمة في مكة والمدينة المنورة إلى تقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والتعايش والاعتدال، اعتمادًا على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي المضيء .

واستعرض الدكتور المالك أبرز محاور الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للإيسيسكو، القائمة على الانفتاح والشراكة مع الجميع لفائدة دول العالم الإسلامي والمجتمعات المسلمة حول العالم، مشيرًا إلى أهم المبادرات والبرامج والمشاريع التي تقوم المنظمة بتنفيذها، وتركز على ترسيخ قيم التعايش والسلام ومواجهة الكراهية والأفكار المتطرفة وبناء قدرات الشباب والنساء.

من جانبه أعرب الفايز عن سعادته بزيارة هذا الصرح الكبير، الذي يعد موسوعة علمية تروي السيرة النبوية العطرة بطريقة مبسطة تخاطب جميع الفئات، موجهاً الشكر إلى مختلف الجهات القائمة على المعرض.

--(بترا)

م ش/م ق/أس

16/02/2024 14:57:58