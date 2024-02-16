25 ألف مصل فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 16 شباط (بترا)- أدى 25 ألف مصل اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، رغم القيود والإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد الاقصى.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن قوات الاحتلال واصلت للشهر الخامس على التوالي، فرض حصار على البلدة القديمة من القدس، بما فيها المسجد الأقصى.
وأوضحت أنه منذ ساعات الصباح الباكر، انتشرت قوات الاحتلال عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لإعاقة وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين المقدسيين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.
--(بترا)
م . ف/أس
16/02/2024 14:45:08
MENAFN16022024000117011021ID1107862457
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