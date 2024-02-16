25 ألف مصل فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 16 شباط (بترا)- أدى 25 ألف مصل اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، رغم القيود والإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد الاقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن قوات الاحتلال واصلت للشهر الخامس على التوالي، فرض حصار على البلدة القديمة من القدس، بما فيها المسجد الأقصى.

وأوضحت أنه منذ ساعات الصباح الباكر، انتشرت قوات الاحتلال عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لإعاقة وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين المقدسيين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.

--(بترا)

م . ف/أس

16/02/2024 14:45:08