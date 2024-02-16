مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار شرق اسدود

مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار شرق اسدود
التاريخ
2/16/2024 2:30:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 16 شباط (بترا)- قتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وأصيب آخرون، بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار في كريات ملاخي شرق مدينة أسدود داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وتم تحييد المنفذ حسبما نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" ظهر اليوم الجمعة.
وقالت الصحيفة، إن العملية وقعت قرب محطة للحافلات الإسرائيلية بالمنطقة، وإن شرطة الاحتلال فرضت طوقا أمنيا مشددا في مكان العملية.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
16/02/2024 14:12:19
MENAFN16022024000117011021ID1107862456
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