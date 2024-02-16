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مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار شرق اسدود

2/16/2024 2:30:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 16 شباط (بترا)- قتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وأصيب آخرون، بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار في كريات ملاخي شرق مدينة أسدود داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وتم تحييد المنفذ حسبما نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" ظهر اليوم الجمعة.
وقالت الصحيفة، إن العملية وقعت قرب محطة للحافلات الإسرائيلية بالمنطقة، وإن شرطة الاحتلال فرضت طوقا أمنيا مشددا في مكان العملية.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
16/02/2024 14:12:19

MENAFN16022024000117011021ID1107862456

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