الأونروا: 84 بالمئة من المرافق الصحية تضررت بالهجمات على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن 84 بالمئة من المرافق الصحية في قطاع غزة تأثرت نتيجة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

وفي منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة، نشرت وكالة "الأونروا" لقطات تظهر تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، بما في ذلك بعض مراكزها الصحية.

وأشارت "الأونروا" إلى أنه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمرافق الرعاية الصحية، فإن أكثر من 70 بالمئة من جميع البنية التحتية المدنية قد "دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة". وأكدت أنه "لا يوجد مكان آمن".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

16/02/2024 14:10:58