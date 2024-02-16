المؤشر نيكي الياباني يرتفع إلى أعلى مستوى في 34 عاماً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 شباط (بترا)- أنهى مؤشر نيكي الياباني تعاملات اليوم الجمعة، عند أعلى مستوى في 34 عاماً، معززاً مكاسبه منذ بداية العام الجاري عند 14 بالمئة، ومقترباً من تجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه في ذروة الفقاعة الاقتصادية في اليابان خلال الثمانينيات.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.9 بالمئة إلى مستويات 38487 نقطة، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.27 بالمئة إلى 2624 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وحطم المؤشر أعلى مستوى لعصر ما بعد الفقاعة الاقتصادية والذي كان يبلغ 38188 نقطة مما يضعه على الطريق لتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق عند 38957 نقطة الذي سجله في ديسمبر كانون الأول 1989.
ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225، ارتفع 190 سهماً وانخفض 34 فقط.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
16/02/2024 14:01:44
MENAFN16022024000117011021ID1107862454
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