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المؤشر نيكي الياباني يرتفع إلى أعلى مستوى في 34 عاماً

2/16/2024 2:30:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- أنهى مؤشر نيكي الياباني تعاملات اليوم الجمعة، عند أعلى مستوى في 34 عاماً، معززاً مكاسبه منذ بداية العام الجاري عند 14 بالمئة، ومقترباً من تجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه في ذروة الفقاعة الاقتصادية في اليابان خلال الثمانينيات.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.9 بالمئة إلى مستويات 38487 نقطة، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.27 بالمئة إلى 2624 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وحطم المؤشر أعلى مستوى لعصر ما بعد الفقاعة الاقتصادية والذي كان يبلغ 38188 نقطة مما يضعه على الطريق لتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق عند 38957 نقطة الذي سجله في ديسمبر كانون الأول 1989.
ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225، ارتفع 190 سهماً وانخفض 34 فقط.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
16/02/2024 14:01:44

MENAFN16022024000117011021ID1107862454

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