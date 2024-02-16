سلطة إقليم البترا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يبحثان تعزيز التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 16 شباط (بترا)- بحث مفوض البنية التحتية والاستثمار في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس حمزة العلياني، مساء أمس الخميس، مع فد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مدير منطقة الشرق في البنك جريتشن بيري، تعزيز التعاون بين السلطة والبنك.
وتم خلال اللقاء التركيز على المجالات التي تمهد الطريق أمام السلطة للعمل على بنية تحتية شاملة ومرنة من خلال التنمية العمرانية التي تقودها الاستدامة والتنقل منخفض الكربون.
واستعرض العلياني الأولويات الاستراتيجية للسلطة والمشاريع المطروحة كالطاقة المتجددة، والنقل الكهربائي ورفع كفاءة أنظمة الطاقة والمياه، كذلك مشاريع البنية التحتية الرقمية، ومشاريع الإسكان والإدماج الاجتماعي، إضافة لمنطقة صناعية خفيفة خضراء متخصصة للصناعات السياحية.
كذلك رحب العلياني بالتعاون مع البنك بتمويل مشاريع المناخ الأخضر، وتقديم التسهيلات المالية من خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، التي من المتوقع أن تساعد على خفض الانبعاثات السنوية من ثاني أكسيد الكربون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما جرى خلال اللقاء الذي حضره مدير الاستثمار حسن اللواما ومدير مكتب رئيس مجلس المفوضين ياسين السعيدات، بحث انضمام البترا في برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لتمويل الاستثمارات بالبنية التحتية البلدية المستدامة لمساعدة المدن على أن تصبح أكثر اخضرارًا.
--(بترا)
دط/م د/أس
16/02/2024 13:59:17
MENAFN16022024000117011021ID1107862453
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