سلطة إقليم البترا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يبحثان تعزيز التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 16 شباط (بترا)- بحث مفوض البنية التحتية والاستثمار في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس حمزة العلياني، مساء أمس الخميس، مع فد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مدير منطقة الشرق في البنك جريتشن بيري، تعزيز التعاون بين السلطة والبنك.

وتم خلال اللقاء التركيز على المجالات التي تمهد الطريق أمام السلطة للعمل على بنية تحتية شاملة ومرنة من خلال التنمية العمرانية التي تقودها الاستدامة والتنقل منخفض الكربون.

واستعرض العلياني الأولويات الاستراتيجية للسلطة والمشاريع المطروحة كالطاقة المتجددة، والنقل الكهربائي ورفع كفاءة أنظمة الطاقة والمياه، كذلك مشاريع البنية التحتية الرقمية، ومشاريع الإسكان والإدماج الاجتماعي، إضافة لمنطقة صناعية خفيفة خضراء متخصصة للصناعات السياحية.

كذلك رحب العلياني بالتعاون مع البنك بتمويل مشاريع المناخ الأخضر، وتقديم التسهيلات المالية من خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، التي من المتوقع أن تساعد على خفض الانبعاثات السنوية من ثاني أكسيد الكربون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما جرى خلال اللقاء الذي حضره مدير الاستثمار حسن اللواما ومدير مكتب رئيس مجلس المفوضين ياسين السعيدات، بحث انضمام البترا في برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لتمويل الاستثمارات بالبنية التحتية البلدية المستدامة لمساعدة المدن على أن تصبح أكثر اخضرارًا.

--(بترا)

دط/م د/أس

16/02/2024 13:59:17