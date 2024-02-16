مذكرة تفاهم بين مؤسسة نهر الأردن والهدف للاستيراد والصناعة لتوفير فرص عمل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 شباط (بترا)- وقعت بين مؤسسة نهر الأردن وشركة الهدف للاستيراد والصناعة (RZ) مذكرة تعاون في مجال التدريب العملي والتشغيل، وتقديم الخدمات لمستفيدي المؤسسة ضمن محور الـتأهيل لدخول سوق العمل.
ووفقا لبيان المؤسسة اليوم الجمعة، نصت المذكرة التي وقعها عن مؤسسة نهر الأردن المديرة العامة إنعام البريشي وعن الشركة رئيسها التنفيذي رامي الصاحب، على التعاون في مجال التشبيك الوظيفي من خلال استقطاب المستفيدين وتقديم الدورات التدريبية اللازمة لتسهيل دخولهم سوق العمل حسب الفرص المتوفرة.
وتأتي هذه الشراكة كجزء من مجموعة التدخلات الخاصة بمجال الـتأهيل لدخول سوق العمل الذي تعمل المؤسسة من خلاله على إعداد الشباب للعمل الوظيفي عبر سلسلة من التدريبات والأنشطة المتعلقة بالتشبيك الوظيفي والتدريب المهني والتدريب داخل العمل وتُنفذ من خلال بناء شراكات متعددة ومتنوعة مع أكثر من 100 جهة من القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام ذات الصلة بما يتناسب واحتياجات السوق المحلي وقطاعاته الحيوية.
وتعد شركة الهدف الدولية واحدة من أكثر الشركات خبرة إقليميا في مجالها، حيث تقدم خدمات متنوعة للقطاع التجاري وقطاع الأفراد، وهي مختصة بشكل أساسي في صناعة مواد تغليف الأغذية ومستلزمات المطاعم الصناعية.
--(بترا)
رخ/م د/أس
16/02/2024 13:50:37
MENAFN16022024000117011021ID1107862452
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