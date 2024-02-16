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مذكرة تفاهم بين مؤسسة نهر الأردن والهدف للاستيراد والصناعة لتوفير فرص عمل

2/16/2024 2:30:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- وقعت بين مؤسسة نهر الأردن وشركة الهدف للاستيراد والصناعة (RZ) مذكرة تعاون في مجال التدريب العملي والتشغيل، وتقديم الخدمات لمستفيدي المؤسسة ضمن محور الـتأهيل لدخول سوق العمل.
ووفقا لبيان المؤسسة اليوم الجمعة، نصت المذكرة التي وقعها عن مؤسسة نهر الأردن المديرة العامة إنعام البريشي وعن الشركة رئيسها التنفيذي رامي الصاحب، على التعاون في مجال التشبيك الوظيفي من خلال استقطاب المستفيدين وتقديم الدورات التدريبية اللازمة لتسهيل دخولهم سوق العمل حسب الفرص المتوفرة.
وتأتي هذه الشراكة كجزء من مجموعة التدخلات الخاصة بمجال الـتأهيل لدخول سوق العمل الذي تعمل المؤسسة من خلاله على إعداد الشباب للعمل الوظيفي عبر سلسلة من التدريبات والأنشطة المتعلقة بالتشبيك الوظيفي والتدريب المهني والتدريب داخل العمل وتُنفذ من خلال بناء شراكات متعددة ومتنوعة مع أكثر من 100 جهة من القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام ذات الصلة بما يتناسب واحتياجات السوق المحلي وقطاعاته الحيوية.
وتعد شركة الهدف الدولية واحدة من أكثر الشركات خبرة إقليميا في مجالها، حيث تقدم خدمات متنوعة للقطاع التجاري وقطاع الأفراد، وهي مختصة بشكل أساسي في صناعة مواد تغليف الأغذية ومستلزمات المطاعم الصناعية.
--(بترا)
رخ/م د/أس
16/02/2024 13:50:37

MENAFN16022024000117011021ID1107862452

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