بريطانيا: حزب العمال المعارض يحصد مقعدين بانتخابات برلمانية فرعية

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 16 شباط (بترا)- حصد حزب العمال البريطاني المعارض، مقعدين بانتخابات برلمانية فرعية، في دائرتي " ويلينجبورو "و "كينجسوود"، على حساب حزب المحافظين الحاكم.

وقال حزب العمال اليوم الجمعة، إن مرشحه "جين كيتشن" فاز بدائرة "ويلينجبورو" عبر حصوله على 13844 صوتًا، متفوقًا على "هيلين هاريسون" من حزب المحافظين التي حصلت على 7408 أصوات.

وأضاف الحزب أن مرشحه "داميان إيجان"، فاز بمقعد "كينجسوود"، بأغلبية 11176 صوتًا مقابل 8675 صوتًا لأقرب منافسيه "سام بروميلي" من حزب المحافظين.

وقال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، إن النتائج تظهر أن "الناس على استعداد لوضع ثقتهم بحزب العمال".

--(بترا)

ر ش/م د/أس

16/02/2024 13:42:04