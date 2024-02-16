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الهند: مقتل 11 شخصا إثر حريق هائل بمصنع دهانات في نيودلهي

2/16/2024 2:30:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- قُتل 11 شخصًا وأصيب 4 آخرون إثر حريق بمصنع دهانات في ضاحية نيودلهي الشمالية.
ونقلت وكالة (برس ترست) الهندية، اليوم الجمعة، عن مسؤولي الإطفاء قولهم، إن الحريق بدأ في مساء الخميس، في الطابق الأرضي من المصنع، ولم يتمكن العمال في الطوابق العلوية من الخروج.
ونجحت وحدات الإطفاء بإخماد الحريق الذي امتد لمنزلين مجاورين، وانتشال 11 جثة متفحمة بعد العمل المتواصل لأكثر من 5 ساعات.
ولم يتضح بعد السبب الرئيسي لاندلاع الحريق.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
16/02/2024 12:56:47

MENAFN16022024000117011021ID1107862450

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