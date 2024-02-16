ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28775 شهيداً

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 16 شباط (بترا)- ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 133 على قطاع غزة إلى 28775 شهيدا و 68552 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق عوائل في القطاع راح ضحيتها 112 شهيدا و 157 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم.

--(بترا)

ا ش/م ق/أس

16/02/2024 12:51:38