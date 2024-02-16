ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28775 شهيداً

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28775 شهيداً
التاريخ
2/16/2024 2:30:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 16 شباط (بترا)- ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 133 على قطاع غزة إلى 28775 شهيدا و 68552 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق عوائل في القطاع راح ضحيتها 112 شهيدا و 157 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
16/02/2024 12:51:38
MENAFN16022024000117011021ID1107862449
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