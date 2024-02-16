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ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28775 شهيداً

2/16/2024 2:30:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 16 شباط (بترا)- ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 133 على قطاع غزة إلى 28775 شهيدا و 68552 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق عوائل في القطاع راح ضحيتها 112 شهيدا و 157 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
16/02/2024 12:51:38

MENAFN16022024000117011021ID1107862449

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