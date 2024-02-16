البرلماني الدولي يدرس مطالب البرلمان العربي بشأن الوضع في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 16 شباط (بترا)- تلقى رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، خطاباً رسمياً من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونجونج، أكد فيه أن الاتحاد درس رسالة البرلمان العربي ومطالبه، ورسائله السابقة في لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي بشأن فلسطين.
وأكدت اللجنة على نداء البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني الدولي بشأن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فوراً ودون معوقات، وناشدت البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي بالعمل مع حكوماتها وكيانات أخرى لهذه الغاية، كما ودعت إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية.
وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقديره للاستجابة السريعة للاتحاد البرلماني الدولي لدعواته إلى وقف الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد، ومواجهة جرائم كيان الاحتلال، معربا عن التطلع لأن تقوم البرلمانات الوطنية والدولية والإقليمية الأخرى والتي تمت مخاطبتها إلى سرعة الاستجابة، والعمل على إنهاء فوري لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد رئيس البرلمان العربي، استمرار البرلمان في القيام بدوره في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل وعلى كافة المستويات الإقليمية والدولية حتى ينال حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
16/02/2024 12:16:58
MENAFN16022024000117011021ID1107862447
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