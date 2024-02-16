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البرلماني الدولي يدرس مطالب البرلمان العربي بشأن الوضع في غزة

2/16/2024 2:29:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 16 شباط (بترا)- تلقى رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، خطاباً رسمياً من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونجونج، أكد فيه أن الاتحاد درس رسالة البرلمان العربي ومطالبه، ورسائله السابقة في لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي بشأن فلسطين.
وأكدت اللجنة على نداء البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني الدولي بشأن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فوراً ودون معوقات، وناشدت البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي بالعمل مع حكوماتها وكيانات أخرى لهذه الغاية، كما ودعت إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية.
وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقديره للاستجابة السريعة للاتحاد البرلماني الدولي لدعواته إلى وقف الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد، ومواجهة جرائم كيان الاحتلال، معربا عن التطلع لأن تقوم البرلمانات الوطنية والدولية والإقليمية الأخرى والتي تمت مخاطبتها إلى سرعة الاستجابة، والعمل على إنهاء فوري لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد رئيس البرلمان العربي، استمرار البرلمان في القيام بدوره في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل وعلى كافة المستويات الإقليمية والدولية حتى ينال حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
16/02/2024 12:16:58

MENAFN16022024000117011021ID1107862447

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